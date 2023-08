Biella Motor Team, bilancio positivo al Valli Cuneesi

Buon risultato complessivo per la scuderia Biella Motor Team nel Rally storico delle Valli Cuneesi che si è disputato tra sabato 29 e domenica 30 luglio con centro nevralgico nella cittadina di Saluzzo.

In una gara resa ancora più difficile dalle alte temperature, i migliori all’arrivo sono risultati Luca Valle e Cristiana Bertoglio, Porsche 911 SC del 3° Raggruppamento, che si sono piazzati undicesimi assoluti a meno di tre secondi da un piazzamento nella top ten. Per loro un positivo terzo posto di raggruppamento e preziosi punti per il trofeo organizzato da Michelin per i piloti che utilizzano gli pneumatici francesi.

Sesta piazza nel 2° Raggruppamento e quindicesima nella generale per Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo che, con la loro Porsche Carrera RS, hanno ottenuto buoni riscontri cronometrici nelle nove prove speciali della gara cuneese. Hanno chiuso invece trentaquattresimi assoluti e dodicesimi nel 3° Raggruppamento Enzo Borini e Aldo Gentile che, con la loro Opel Ascona 2.0, hanno badato al divertimento pur ottenendo tempi interessanti.

Quattro posizioni dopo troviamo Alessio Guarino e Roberta Steffani che nel 4° Raggruppamento hanno chiuso ventesimi con la loro Lancia Delta Integrale 16V. Appena dietro di loro si sono classificati Daniele Richiardone e Mauro Piana che hanno portato la loro Porsche 911 SC al tredicesimo posto nel 3° Raggruppamento. All’arrivo anche Franco Vasino e Paolo Ferraris, Porsche 911 SC del 3° Raggruppamento, che dopo essersi ritirati al sabato per un problema alla vettura, sono tornati in gara il giorno dopo.