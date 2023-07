Calcio, due nuovi colpi alla Chiavazzese

La Chiavazzese ‘75 comunica che Marco Ciocchetti e Giovanni Pera sono ufficialmente due nuovi giocatori blucremisi per la stagione sportiva 2023/2024.

Marco Ciocchetti, classe 2004, è un esterno difensivo e all’occorrenza perno centrale di difesa. Il giovane difensore ha militato principalmente nelle giovanili dell’A.S. Biellese per poi vestire la maglia granata del Borgosesia a partire dalla stagione 2020/2021 fino al giugno 2022, scendendo in campo con la formazione della Juniores Nazionale Under 19. Conclusa l’avventura in terra vercellese, Ciocchetti fa ritorno in bianconero dove disputa, con grandi risultati, il campionato Juniores Regionale Under 19. Il nuovo talentino blu-cremisi è considerato, nonostante abbia solo 19 anni, una vera promessa del calcio laniero visto che in ogni sua stagione disputata ha sempre dimostrato di essere dotato di grandi valori tecnici e tattici possedendo inoltre un grande tempismo di intervento ed un passo importante per la categoria. Ambito da molte compagini di Eccellenza e Promozione, Marco Ciocchetti ha voluto fortemente sposare il progetto del Club e noi siamo onorati ad averlo nella rosa di Promozione di mister Davide Ariezzo.

Giovanni Pera, classe 2005, nasce come mezz’ala di centrocampo per poi retrocedere nello scacchiere tattico e ricoprire il ruolo di esterno difensivo. Nel corso della sua carriera calcistica viene soprannominato “pendolino” viste le grandissime doti atletiche e fisiche che caratterizzano il giocatore. Ligio al dovere, lavoratore instancabile, serio dentro e fuori dal campo, Pera è uno di quei giocatori che ogni allenatore vorrebbe avere nella propria squadra ma ora siamo noi a godercelo a tutti gli effetti. Come detto in precedenza, è la corsa la grande arma del nostro difensore ma, di certo, non mancano la qualità e la grinta. Giocatore completo e con grandi prospettive di miglioramento, Pera si appresta a vivere la sua prima esperienza tra i “grandi”.