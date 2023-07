Tennis, a Sandigliano va in scena il torneo Sandledon

Domenica 16/7/23 al Circolo Tennis Sandigliano si è disputato un torneo di Tennis su erba vera denominato Sandledon… in contemporanea con il più famoso Wimbledon..Al via erano presenti 46 tennisti di tutti i livelli a formare per sorteggio le 23 coppie che si contendevano il titolo principale, mentre per i perdenti al primo turno veniva stilato il tabellone Consolation. Partenza alle ore 9 sui due campi in erba, per arrivare alle ore 19 a decretare i vincitori dei due tabelloni.

Consolation PILOTTO G. / PEROLO su BARDELLE F./TESTAI D. Main Draw PILOTTO E. / CORNIATI su ZAMPESE A. / MIOLA La giornata molto calda è trascorsa con un occhio ai risultati sui due campi di Sandigliano e un occhio al risultato del centrale di Wimbledon.

Nonostante la superfice sconosciuta a molti, si sono viste partite molto combattute e con colpi spettacolari, anche con volee in tuffo vista la morbidezza del fondo. Alla fine tutti i giocatori erano cotti dal sole ma soddisfatti per la nuova esperienza… Il Circolo Tennis Sandigliano aspetta tutti coloro vogliano provare i campi in erba, disponibili fino a fine luglio, prenotandosi al n. 015 691521, oppure iscrivendosi al torneo di singolo che si disputerà Sabato 22/7