Michele Botalla e Manuel Botosso restano alla Chiavazzese ‘75

La Chiavazzese ‘75 annuncia ufficialmente la permanenza in blucremisi di due giovani talenti biellesi. Si tratta di Michele Botalla e Manuel Botosso, entrambi nati nel 2003 e cresciuti tutti e due nella "cantera" dell'A.S. Biellese.

Il progetto blucremisi incentrato prevalentemente sulla valorizzazione dei giovani calciatori del territorio prosegue e, i due “gioielli che la scorsa stagione hanno messo in mostra le loro doti in maniera eccezionale, continueranno ad essere parte centrale di tale percorso intrapreso dalla società del presidente Lorena.

Michele Botalla, genio assoluto del suo ruolo, è un esterno offensivo che sa pungere maledettamente le difese avversarie con le sue giocate sopraffine che l’anno scorso hanno fatto innamorare totalmente i nostri tifosi. Dal carattere focoso, ma dotato di grande tecnica e fisicità, Botalla è un giocatore completo sotto tutti gli aspetti tanto da essere inserito tra i giovani più promettenti della categoria. Sono stati 11 i gol per lui messi a referto nella scorsa stagione tra campionato e Coppa Italia e, per non essere un vero e proprio terminale offensivo e vista anche la giovanissima età, si può dire che ha dato un immenso contributo alla squadra nella scorsa stagione.

Manuel Botosso, 24 presenze in campionato e 3 reti nella stagione 2022/2023. Centrocampista di interdizione ma abile costruttore del gioco vista la tecnica che possiede. Instancabile, grintoso, ultimo a mollare ed esemplare dentro e fuori dal campo: Botosso è un giocatore che tutti vorrebbero avere in rosa ma che la Chiavazzese ha il privilegio e l’onore di godersi, anche la prossima stagione. Le prospettive ulteriori di crescita di Botosso sono enormi e siamo certi che sotto la guida sapiente di mister Ariezzo del suo staff, il nostro centrocampista sarà in grado di spiccare definitivamente il volo verso grandi mete.