Fallarini alza il muro al TeamVolley

Un mattone dopo l’altro, il TeamVolley 2023/2024 cresce. La società ne ha posato un altro importante, per alzare il suo muro: la centrale Giorgia Fallarini. Un colpaccio per la B2, senza dubbio. La novarese classe 2005 è reduce da un’annata straordinaria alla Virtus Biella, fatta di gratificazioni sul campo con l’Under18 e in cui ha accumulato anche esperienze importanti nel gruppo della B1.

Nonostante la giovane età, il talento di Fallarini è rinomato: cresciuta al San Giacomo Volley nella sua città natale, ha accumulato due anni di esperienza nella prestigiosa “cantera” della Futura Giovani di Busto Arsizio, mettendosi in luce anche nella selezione regionale piemontese. «Tra le mie ambizioni ci sono quelle di allenarmi al meglio, crescendo a livello tecnico e dando il 100% sempre - afferma Fallarini–. Spero di trovarmi bene, sia in termini di gruppo-squadra che di lavoro durante la stagione, sfruttando una qualità di allenamenti alta. Il ritmo è molto importante: dobbiamo approcciare al meglio il gioco e le partite. Le prime impressioni sono state positive: mi piace come è strutturata la seduta, l’ambiente in generale e anche il gruppo che è stato costruito per la prossima stagione. Sono molto felice di giocare per il TeamVolley, prospetto una bella annata, anche a livello di classifica. Se lavoreremo bene in settimana, sono certa che i nostri sacrifici saranno ricompensati al sabato in campo con le vittorie».

Ad accogliere in biancoblu la talentuosa centrale è il direttore sportivo del TeamVolley, Marco Motto: «Giorgia è un’atleta giovane ma che già possiede esperienze nei campionati nazionali, avendo giocato partite importanti in B1. Una ragazza che ha ancora molta voglia di crescere, lo abbiamo potuto apprezzare negli allenamenti conoscitivi che abbiamo svolto in queste settimane. Ha un modo di porsi che ci piace molto, con umiltà ma anche grande voglia di dare il suo contributo alla squadra. Siamo contentissimi di averla al TeamVolley, senza dubbio ci sarà d’aiuto nella prossima stagione, fiduciosi nella sua crescita e felici di darle il benvenuto a Lessona».