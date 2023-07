Valle Elvo, iniziati i lavori sulla strada provinciale 502 FOTO

Sono partiti in questi giorni sulla strada provinciale 502 tra Sordevolo, Occhieppo Superiore e Pollone i lavori di sistemazione della frana intervenuta nel maggio 2018.

Nello specifico gli interventi consistono nella ricostruzione del manufatto in cemento armato, realizzazione di protezioni spondali a monte e a valle dell’attraversamento, realizzazione di una controfodera interna in cemento armato per il tratto di attraversamento che si presenta degradato, ripristino della pavimentazione stradale e posa di una barriera di sicurezza stradale lato valle.

"So perfettamente - dichiara il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo - che è passato tanto tempo, ma non ci dimentichiamo di nulla. Le difficoltà economiche ci hanno portato a dover fare delle scelte, ma arriviamo dappertutto. Abbiamo trovato 340 mila di fondi, abbiamo preso in mano la situazione e sono iniziati i lavori! Sempre impegnato per il nostro Biellese!"