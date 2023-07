Psichiatria ASL Biella, il nuovo direttore sarà Carlo Ignazio Cattaneo

L’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Psichiatria dell’ASL di Biella è stato conferito al Dott. Carlo Ignazio Cattaneo, a seguito dell’esito della procedura di selezione svoltasi nei giorni scorsi. Il Dott. Cattaneo, 46 anni, proviene dall’Asl di Novara dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile della Struttura Semplice del Centro di Salute Mentale di Borgomanero.

Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università del Piemonte Orientale dove ha conseguito anche la Specializzazione in Psichiatria nel 2006, nel 2018 il Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale e nello stesso anno il Master di II livello in Medicina delle Dipendenze presso l’Università di Pisa. Ha al suo attivo numerose docenze e pubblicazioni anche in ambito internazionale.

“Sono felice di avere l'opportunità di intraprendere questo nuovo percorso lavorativo che affronto con grande entusiasmo. Proseguirò l'ottimo lavoro già condotto dall'equipe che coordinerò conscio che solo con il lavoro di squadra potremo raggiungere gli obiettivi prefissati. – ha così commentato il Dott. Cattaneo - Porterò perciò tutta la mia esperienza per offrire al territorio percorsi di cura orientati all'attenzione verso l'utenza combinando un approccio umano e relazionale alle evidenze scientifiche più moderne. Un ringraziamento particolare va all'azienda che lascio, l'ASL Novara, ai dirigenti ed ai colleghi, che mi hanno permesso di crescere professionalmente e di raggiungere questo obiettivo”.

Si prevede che il Dott. Cattaneo potrà prendere servizio verso la fine dell’estate.