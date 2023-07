Distrutta da un incendio la Venere degli Stracci, l'opera realizzata dall'artista biellese Michelangelo Pistoletto per la città di Napoli. La notizia è rimbalzata in queste ore sui maggiori organi di stampa nazionale. Sulla cause del rogo si sta indagando. A breve verrà diffusa una nota stampa dalla Fondazione Pistoletto.