Rally & Co, bel risultato al 7° Rally di Castiglione Torinese

Bel risultato per la scuderia Rally & Co al 7° Rally di Castiglione Torinese dove tutti e 3 gli equipaggi partiti hanno visto il traguardo dopo i 65 km cronometrati suddivisi in 8 prove speciali.

Primi per la scuderia biellese sono stati Graziano Boetto e Simona Mantovani giunti in 11° posizione assoluta su di una skoda Fabia R5 ottimamente preparata da Colombi. Sulla Peugeot 208 Rally 4 al debutto nei rally classici, (dopo aver corso in quelli su pista), Paolo Drago e Giuliano Santi agguantano la 49° posizione assoluta, 16°di gruppo rc4 e 11° di classe.

Una gara in crescendo dove l'obiettivo principale era arrivare per fare esperienza senza fare danni alla vettura. Seconde nella classifica femminile ed 8° di classe Rally5 per Sabrina Roccati e Mara Miretti a bordo di una Renault Clio autrici di una gara assolutamente regolare.