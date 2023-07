SPORT |

Dynamic In Sport campione regionale Esordienti B

Dynamic In Sport campione regionale Esordienti B

La Dynamic In Sport è campione regionale di nuoto nella categoria Esordienti B. Le rane rosse di Biella e Crescentino hanno dominato la rassegna ospitata nel week end del 10 e 11 giugno dallo stadio del nuoto di Torino, battendo la concorrenza di 30 squadre di Piemonte e Valle D'Aosta e piazzandosi davanti ad Aquatica e Sisport Torino. Il bottino complessivo è stato di 30 podi, con 14 titoli regionali, 10 secondi e 6 terzi posti. Un risultato di prestigio, frutto del'eccellente lavoro di base svolto in questi anni nelle scuole nuoto federali del centro sportivo Massimo Rivetti di Biella e della piscina comunale di Crescentino. Per la Dynamic In Sport è il secondo titolo consecutivo, il quarto nelle ultime cinque edizioni, con la ciliegina sulla torta del nuovo record regionale di punti, limite portato a 347,50 punti. Ecco tutti i podi conquistati dai giovani atleti allenati da Timothy Zanolini, Chiara Ferraris e Luca Caramellino. Per il gruppo di Biella: Enea Zaccaria 1° nei 50, secondo nei 100 stile libero e nei 100 dorso 2013, Gabriele Silvagni 1° nei 200 stile libero e nei 100 delfino 2012, Alessandro Dell’Olio 1° nei 50 e nei 100 rana, nei 200 misti 2012, Gabriele Marinone 2° nei 200 stile libero e 3° nei 50 delfino 2012, Laura Debernardi 1ª nei 100 delfino, 3ª nei 200 stile libero, 2ª nei 200 misti 2013, Sara Trapella 2ª nei 100, 1ª nei 50 dorso e 3ª nei 100 misti 2014, Sofia Casoli 1ª nei 100 e 2ª nei 50 dorso, 2ª nei 100 rana 2014, Alessio Musacchi 1° nei 50 delfino e 2° nei 100 dorso 2012, Mattia Gallo Selva 3° nei 100 misti e nei 100 rana 2012, Tra i primi 8 delle rispettive classifiche, hanno portato punti preziosi alla squadra anche: Domitilla Toraldo 4ª nei 50, 5ª nei 100 rana e nei 200 misti 2013, Giorgia Pasteris 5ª nei 100 dorso e nei 100 rana 2014, Giorgia Milicia 7ª nei 100 dorso e 8ª nei 100 rana 2014, Sofia Trapella 6ª nei 50 stile libero 2013, Alessandro Rovetto 6° nei 50 e 8° nei 100 rana 2013. Ottime prestazioni anche per Rocco Bentivenga 11° nei 100 misti, 12° nei 50 delfino 2013, Viola Remorini 15ª nei 50 delfino 2013, Noemi Pavan 11ª nei 50 rana 2014, Roberto Brinzan Florian 17° nei 100 dorso 2013, Emma Baù 28ª nei 50 dorso 2014. Per il gruppo di Crescentino: Giulia Zarrelli 1ª nei 50 e nei 100 dorso e nei 50 delfino 2013. A punti anche Francesco Gentile 6° nei 200 stile libero 2012, Stefano Tripodi 5° nei 100 e 6° nei 50 rana e nei 200 misti 2012, Gioele Badan quinto nei 50 delfino 2012, Rebecca Lago 7ª nei 100 e 8ª nei 50 rana 2014. Bene anche Nicolò Stellato 9° nei 50 dorso 2013, Nicolò Liberatore 15° nei 200 stile libero 2012. Eccellenti prove anche per le staffette: 2° posto per la 4x50 mista femminile con Zarrelli, Toraldo, Debernardi, Trapella. Sul grado più alto del podio la 4x50 mista maschile con Musacchi, Dell’Olio, Silvagni, Marinone. 2ª la 4x50 stile libero femminile con Trapella, Toraldo, Debernardi, Zarrelli e 3ª la maschile con Badan, Zaccaria, Silvagni, Marinone.

c. s. Dynamic In Sport g. c.