Pietro Micca, a Rimini ginnastica in festa: ecco i risultati

Si è svolta a Rimini dal 23 giugno al 2 luglio, l'edizione estiva della Ginnastica in Festa, competizione valevole come Finale Nazionale Silver della Federazione Ginnastica d’Italia.

L'A.P.D. Pietro Micca partecipa per la Ginnastica Artistica Maschile e Femminile con più di 30 fra ginnasti e ginnaste, suddivisi in fasce d'età e livello, che hanno disputato 46 gare di qualificazione tra prove individuali e di squadra e dove oltre la metà dei partecipanti è passato alle finalissime, classificandosi così tra le prime 50 posizioni migliori d'Italia. Grandi soddisfazioni arrivano dalle allieve, ginnaste dagli 8 ai 12 anni alcune delle quali conquistano il podio!

Nel primo livello LA gareggiano Ludovica Bellino, Carlotta Follador, Anna Giletta, Nicole Marinoni, Nina Plankensteiner, ottenendo tutte ottimi risultati contando che per loro è stata la prima volta in una pedana così importante. Nel livello LB, spiccano Matilde Carnini, Martina Cozzani, Rachele Grazioli, Giulia Iannibelli e Giulia Monteleone. Esordienti nel livello LC, Valentina Caldera e Viola Piva. Nel livello più alto per le allieve gareggia in serie D LD la squadra composta da Amelia Carbone, Ceglie Cloe, Giorgia Delpiano ed Emma Lunghi che riescono nell'impresa di ripetere il successo della scorsa edizione e riconfermarsi Campionesse d'Italia per il secondo anno consecutivo. Per loro grandi risultati anche nei giorni successivi nel campionato individuale.

Sono Campionesse d’Italia Emma Lunghi a parallele e Giorgia Delpiano a volteggio mentre è Vice Campionessa a corpo libero e trave Cloe Ceglie. Nel settore maschile i nostri ginnasti Tommaso Buscaglia, Luca Calvino, Sebastiano Quaregna, Elio Pellerei sono scesi in pedana sfiorando il podio nella gara di squadra LB e tenendo alti i nostri colori nelle prove individuali, alle quali ha partecipato anche Emanuele Vaudagna nel livello LA. Negli ultimi giorni hanno gareggiato le ginnaste Junior e Senior, dai 13 anni in su. Partono con il primo livello LA Emma Gugliotta e Sofia Sangalli, entrambe alle prime armi, si fanno già conoscere entrando nelle prime 40 ginnaste migliori.

In LB, Arianna Belli, Anna Ceria, Depetris Lodovica, Sofia Ghirardello, Giulia Pozzati, Caterina Pozzo, Lucrezia Rimondi e Maria Giovanna Versaldo ci regalano grandi emozioni! Le nostre veterane Carlotta Depetris e Beatrice Le Rose affrontano per la prima volta il livello LC affermandosi ginnaste di alto livello. Anche quest'anno i nostri portacolori hanno saputo ben comportarsi nel corso della manifestazione. Soddisfatta la responsabile tecnica Marica Giovannini e tutto il suo staff composto da Giulio Antoniotti, Davide Farneda, Noemi Ferraris, Anna Fongaro, Sofia Passini, e Federico Marchesi, insieme ai collaboratori Cinzia Bernareggi e Alessandra Sommi. Tutta l'associazione ringrazia coloro che hanno partecipato, per l'impegno e la fatica profusi durante l'anno, con l'augurio che possano raggiungere sempre più rimarchevoli traguardi.