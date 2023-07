Torna la CamMuzzaGlia Run con due grosse novità, in campo anche la solidarietà

Il prossimo 4 luglio, il Comune di Camburzano, in collaborazione con LaVettaRunning, organizza la 4^ Edizione della CamMuzzaGlia Run, corsa podistica non competitiva, camminata ludico motoria e nordic walking di km 7 attraverso i comuni di Camburzano, Muzzano e Graglia, come da volantino allegato per i dettagli.

Quest’anno la manifestazione, che nei decorsi anni ha sempre riscosso un ottimo successo, vede due particolari iniziative: alle ore 19.00 vi sarà infatti l’inaugurazione ufficiale del percorso permanente iniziativa particolarmente voluta dall’amministrazione di Camburzano, appoggiata dai comuni di Graglia e Muzzano, grazie ad un contributo della Comunità Montana Valle Elvo, che nei mesi scorsi ha posizionato opportuna segnaletica (foto allegate). All’inaugurazione è prevista la presenza del Sindaco di Camburzano e dei rappresentanti dei Comuni di Muzzano e Graglia.

Poi è stata indetta una raccolta fondi per una società sportiva rimasta coinvolta nei recentissimi eventi alluvionali che hanno visto coinvolta la regione Emilia Romagna. Tale società è stata individuata, tra le tante, nella “Società Podistica Avis Castel Bolognese”, che organizza tra l’altro la storica e famosa 50 km di Romagna. Come sottolineato dagli organizzatori, si è deciso di donare 1 € per ogni iscritto, in più effettuare una raccolta fondi sul posto e successivamente integrare con un contributo autonomo come società sportiva “La Vetta Running”.