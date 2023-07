TeamVolley, Beatrice Biasin confermata in prima squadra

La B, una lettera che ci piace tanto. Doppia, in questa caso. BB: Beatrice BIASIN, detta “Bibi”, sarà ancora a disposizione di coach Fabrizio Preziosa nel roster della prima squadra del TeamVolley, iscritto per la seconda stagione consecutiva in Serie B2. La banda classe 2005 è solo l’ennesimo prodotto del nostro settore giovanile, lanciata nella pallavolo dei grandi ma capace di ritagliarsi il suo posto nelle foto più belle appese sulle pareti della sede, quelle delle vittorie.

«Sono molto contenta di poter proseguire il mio percorso nel TeamVolley – dice Beatrice - anche perché è una società che ha sempre creduto in me, dandomi tante soddisfazioni. Sicuramente, quella appena trascorsa è stata una stagione che ha avuto tanti “bassi”, ma allo stesso tempo è finita con un grande “alto”, perché conquistare la salvezza all’esordio in Serie B2 è stata un’enorme soddisfazione. Soprattutto, è stato bellissimo lavorare con un gruppo-squadra davvero molto unito, nonostante provenissimo tutte da società diverse e ci fossimo conosciute solo nei primi allenamenti. Per quest’anno, l’obiettivo è ovviamente quello di migliorarsi sul piano personale come giocatrice, magari cercando un po’ più di stabilità in classifica».

«Siamo sicuramente contenti che “Bibi” faccia ancora parte del roster della Serie B2 – dice il direttore sportivo lessonese Marco Motto - è una ragazza giovane e cresciuta nel nostro settore giovanile, quindi questo ci dà ancora maggiore soddisfazione. Si tratta di una delle giocatrici che componevano il roster ai tempi della promozione e della vittoria del campionato di Serie C. Adesso è al suo secondo anno a livello nazionale, in cui deve trovare solo un po’ di continuità in più. Riuscirà a farlo perché è una ragazza che lavora molto e si impegna con grande attenzione. Siamo fiduciosi in una sua ulteriore crescita per la prossima stagione, sperando che possa essere un campionato positivo sia per lei che per noi, felici di averla ancora nel nostro gruppo».