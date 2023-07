Golf Cavaglià risultati gare e prossimi eventi

Giovedì ha preso il via al Gc Cavaglià il circuito estivo pomeridiano/serale su 9 buche, con cena a seguire, Apericup con interessanti novità a partire dallo sponsor Selecar. Per proseguire con i premi speciali: al 1° lordo e 1° netto della classifica finale (validi 4 score su 6) infatti andranno due Bushnell Phantom 2 (il GPS che dispone di oltre 38.000 campi precaricati in tutto il mondo). Premiati: 1° Lordo Paolo Protti punti 17. 1° Netto Enrica Aprile 22, 2° Netto Andrea Naborrini 22, 3° Netto Patrizia Tallia 21. Magnani-Protti ne “La Prateria Steak House Cup” Sabato al Gc Cavaglià si è giocata La Prateria Steak House Cup (18 Buche, 4PM – Stableford). Nel lordo successo della coppia Giancarlo Magnani/Paolo Protti con 35 punti. Nel netto al 1° posto Vera Gervasutti/Marco Gervasutti con 45 seguiti da Daniele Tonso/Mauro Ariel Blanc con 45 e Cristina Ferla/Giorgio Andrigo con 44.

Domenica il Gc Cavaglià ha ospitato la tappa del circuito Vivigolf (18 buche Stableford 3 categorie). Premiati. 1a categoria: 1° lordo Paolo Schellino punti 32, 1° Netto Daniele Tonso 38, 2° Netto Luigi Pautasso 37. 2a categoria: 1° Netto Federico Chmet Settimo 44, 2° Netto Giorgio Gandolfi 43. 3a categoria: 1° Netto Raffaella Casalino 39, 2° Netto Enrica Aprile 38, 1° Ladies Elena Benigni 36. 1° Seniores Mauro Malinverni 39 Nearest to the pin buca 10 Gianfranco Gassino m. 2,06.

Giovedì prosegue l'Apericup by Selecar il circuito estivo pomeridiano/serale su 9 buche, con cena a seguire che per la seconda tappa vedrà protagonista la frittura di calamari e gamberi. La gara si disputerà su 9 buche (Stableford - categoria unica). Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcaglia.it .

Nel prossimo weekend il Golf Club Cavaglià.ospiterà per la terza volta i Campionati Nazionali Baby Under 12. La manifestazione prenderà il via venerdì 30 giugno con la prova campo ufficiale e proseguirà poi sabato e domenica 1 e 2 luglio con le 36 buche stroke play. Sono attese al via 144 giovanissime promesse del golf azzurro provenienti da tutta Italia.