A Rimini la Festa della Ginnastica, medaglie per Rhythmic School: 2 ori e 3 bronzi FOTO

Venerdì di buon mattino è partita la FdG Summer edition 2023, kermesse in cui si disputeranno le finali nazionali di ginnastica Ritmica con l’assegnazione dei titoli italiani e che vedrà scendere in pedana, nella maratona ginnica che durerà fino a domenica 2 luglio, circa ventimila atlete. Le prime a calcare le pedane di gara sono state le atlete LE (eccellenza): la scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya ne ha presentate quattro. Tre nella categoria A4 (anno 2011) ed una nella categoria J3 (anno 2008). Tutte le A4 sono salite sul podio.

Ginevra Bravaccino ha conquistato il titolo nazionale nel concorso generale ed in virtù dei risultati di qualifica è entrata in finale con il miglior risultato alla fune ed al nastro ed il secondo alle clavette. Nella finale, riservata alle prime dieci atlete classificate, vengono azzerati i risultati del giorno precedente e si riparte da zero. Bravaccino in finale ottiene il bronzo alla fune ed al nastro ed il sesto posto alle clavette. Elena Pavanetto classificata quinta nel concorso generale, è andata in finale con il primo posto alla palla che ha saputo mantenere laureandosi campionessa d’italia, ottimo risultato anche al nastro in cui ha sfiorato il podio, classificandosi quarta. Emma Bragante, decima nel concorso generale, è andata in finale con gli esercizi alla palla ed alle clavette dove ha conquistato rispettivamente un ottimo bronzo ed un decimo posto.

Tutti risultati di assoluta eccellenza, considerando che il numero di partecipanti raggiungeva l’ottantina di atlete. Stesso numero di iscritte anche nella categoria in cui ha gareggiato Beatrice Antorra, per lei ottimo risultato al cerchio, si qualificava con il settimo punteggio posizione che riusciva a mantenere anche nella finale. Ad accompagnare le RSgirls in gara la DT Tatiana Shpilevaya e l’istruttrice Mariia Nikitchuk che così commentano la prova delle loro ginnaste: “Questa competizione è sempre molto complessa per il gran numero di presenze, per la lunghezza delle qualifiche (due giorni) e per le variabili che possono accadere durante le gare per cui la concentrazione e l’attenzione delle atlete, fondamentali nel nostro sport, a volte, possono non essere ottimali per eventi esterni inducendo a piccoli errori che poi si traducono in posizioni di classifica inattese. Detto questo, le nostre atlete hanno cercato di dare il meglio di loro stesse ed hanno ottenuto tutte degli ottimi risultati, visto il novero delle partecipanti e l’alto grado di preparazione delle stesse. Per cui – concludono le tecniche – a tutte loro dobbiamo fare i complimenti per i risultati ottenuti e per l’ esperienza acquisita che sarà la base su cui lavorare prossimamente per raggiungere nuovi obiettivi”.

Le RSgirls iscritte alla manifestazione sono quindici, nei prossimi giorni altre ginnaste scenderanno in gara a difendere i colori della Rhythmic School.