Massiccia presenza della Speed Fire Racing al 59° Rally Valli Ossolane

Con sei equipaggi al via e un navigatore “prestato” alla Biella Corse, la Speed Fire Racing ha segnato una presenza massiccia al 59° Rally Valli Ossolane che si è svolto tra sabato 10 e domenica 11 giugno. Tra le più attese della stagione sia per la storia sia per i partecipanti di alto livello, la gara con validità per la Coppa Rally di Zona1 si è disputata attraverso 72 chilometri di prove distribuite in due giorni, ben sette le speciali, per un totale di 390 km. Il rally, organizzato dal team New Turbomark e della NTT Rally Event, quest’anno ha visto alla partenza più di 150 vetture, tra le quali hanno segnato ottime prestazioni anche le portacolori della scuderia borgosesiana.

Per Davide Tardani e Paolo Urban, dopo il ritiro al Rally di Taormina e la sospensione per maltempo della gara a Canelli, l’obiettivo era quello di raggiungere il traguardo finale portando a termine le sette prove in programma. Loro, equipaggiati con una Skoda Fabia, si sono classificati 29° assoluti e 20° di classe R5. Un fine settimana non troppo facile per la coppia di giovanissimi formata da Nicolò Ardizzone e Mattia Rodighiero (in corsa su una Peugeot 106 in classe N2) a causa di un problema meccanico sorto già durante la prima prova speciale di sabato che ne ha influenzato i tempi. Grazie all’intervento dall’Autofficina PRT e risolto il guasto, nella giornata di domenica l’equipaggio è stato protagonista di un gran recupero: segnando ottimi tempi, una prova dopo l’altra, è passato dalla 6° alla 2° posizione di classe e alla 67° assoluta. Una buona prestazione anche per il pilota, ormai esperto, Paolo De Marco a fianco di Loretta Tedesco su Peugeot 106 N2 che, nonostante qualche problema a seguito di una “toccatina”, non si è allontanato troppo dal podio: 74° assoluti e 5° di classe. Costanti durante tutto il fine settimana, con ottimi tempi segnati in tutte le prove speciali, Luciano Calini, il “gentleman” lombardo, e Alessandro Rappoldi completano una bella gara sulla loro Renault RS Clio Line classe Rally 5 piazzandosi in 69° posizione nella classifica assoluta e 5° in quella di classe. Un weekend di rinascita per l’equipaggio formato da Andrea Prato e Matilde Colombo che, dopo i ritiri nelle ultime due gare disputate, finalmente per la coppia valsesiana in corsa su Peugeot 106 N2 è arrivata la pedana finale. Segnando ottimi tempi, riescono a salire la classifica in una classe non facile arrivando fino all’8° posizione; 84° assoluti. Festeggia il navigatore della Speed Fire Leone Natoli che alle note del bravissimo Fabrizio Margaroli su Skoda Fabia R5 arrivano 3° assoluti e 3° di classe. In corsa per la prima volta al Rally Valli Ossolane anche il presidente della scuderia Speed Fire Racing Mauro Rossi che, in coppia con Simone Cipolla, su Suzuki Swift RA5N Naz. si è piazzato 99° assoluto e 2° di classe. Il suo commento sul weekend: “Il Rally Valli Ossolane è sempre stata una gara di alto livello e anche quest’anno si è confermata come uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Per la prima volta alla partenza c’ero anch'io e posso confermare: perfetta l’organizzazione, bellissime le prove speciali e un pubblico degno delle più grandi occasioni. La scuderia porta a casa un buon weekend con qualche buon piazzamento e con prestazioni di livello”.