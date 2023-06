La Marmora, trionfo di Nicole Orlando: grandi prove per Federico Pozzato e Davide Cerruti

Non c’è tregua, non c’è sosta per gli atleti della Società Ginnastica La Marmora che con le sue sezioni ottiene sempre dei ragguardevoli risultati. E’ quasi completato il calendario agonistico ed anche prima delle vacanze, tutti in un resoconto complessivo, hanno ottenuto buoni ed addirittura ottimi risultati.

Nicole Orlando dopo gli ottimi risultati nazionali a Montebelluna è partita la scorsa settimana per disputare i Global Games mondiali di Atletica in Francia a Vichy. Nonostante i disagi per il viaggio e la sistemazione alberghiera a circa 50 km di distanza dal campo di gara, Nicole pur con avversarie di grosso calibro e ben preparate, ha combattuto nel triathlon (cento metri, peso e lungo) per mantenere la sua supremazia e ci è riuscita. Ha confermato di essere sempre la campionessa del mondo in questa specialità anche se non ha ritoccato il suo record mondiale. Altra medaglia d’oro nella staffetta quattro per cento e nientemeno che quattro argenti nel peso con il nuovo record europeo, nel disco, nel giavellotto e nel salto in lungo. Cosa si può chiedere di più? Nicole è una forza della natura che riesce ad interpretare al massimo tecniche esecutive di specialità diverse.

Contemporaneamente a Padova per l’Artistica maschile si è svolta la Coppa dei Campioni e sono scesi in campo i nostri due lamarmorini Federico Pozzato e Davide Cerruti. Federico Pozzato che tutti conosciamo e che quest’anno anche con il suo apporto, essendo in prestito alla società lombarda Ares, la squadra si è classificata nel Campionato nazionale di Serie A2 di Artistica Maschile in quarta posizione, sempre con la maglia dell’Ares a Padova nella Coppa dei Campioni ha gareggiato molto bene. Era in competizione diretta con tutti i ginnasti della squadra nazionale ed è riuscito ad entrare nella finalissima dei migliori ginnasti alle parallele ottenendo la sesta posizione. Davide Cerruti il ginnasta della La Marmora, anche lui a Padova, al suo esordio in una competizione di così alto valore, ha trovato negli Juniores di terza fascia degli avversari molto validi e con un bagaglio di esperienza importante, molti dei quali già inseriti nella nazionale giovanile. Comunque, a detta del tecnico Jacopo Vercellino, Davide, unico ginnasta piemontese in questa categoria si è comportato egregiamente specialmente a parallele e sbarra classificandosi nella classifica assoluta al ventinovesimo posto.

Le tre stelle dell’Artistica Femminile, Arianna Bocchio Ramazio, Beatrice Vialardi ed Helena Garavaglia, terminate le gare, continuano con tutte le loro compagne gli allenamenti in società in vista delle convocazioni ai collegiali nazionali estivi indetti dalla Federazione Ginnastica a Trieste ed a Tirrenia a cui sono state invitate.