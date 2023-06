A Vergnasco va in scena il 7° Trofeo “Water” Volleyball

Si disputerà in occasione di Event’s Village, il 7° Trofeo “Water” Volleyball, che a “causa dell’emergenza idrica” si giocherà su un campo in sabbia.

La Pro Loco di Cerrione vi invita presso Piazza Battaglione Alpini di Aosta, a Vergnasco, per comporre una squadra di massimo 7 giocatori, per scontrarsi in un 4 contro 4, misto, nel quale dovranno presentarsi almeno 2 donne in campo.

Le partite cominceranno alle ore 14 del 17 giugno e alle 10 del 18 giugno. Durante la giornata sarà disponibile il servizio bar e ristoro. Per ulteriori informazioni: 347.406.2175.