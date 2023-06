Grande partecipazione al 12° Trail Oasi Zegna, spiccano i Climb Runners nella 14 km VIDEO

Pubblico delle grandi occasioni a Valdilana per il 12° Trail Oasi Zegna che ha richiamato nella giornata odierna tantissimi atleti, provenienti non solo da tutto il Biellese ma anche da fuori provincia.

Tre le gare in programma: 257 i runners presenti nella 14,4 km che ha visto come vincitore il portacolori dei Climb Runners Nicola Gabriele, con un tempo di 1h 18' 28''. Alle sue spalle i suoi compagni di squadra (e fratelli), Stefano e Emanuele Comerro, giunti al 2° posto a pari merito con un tempo pari a 1h 28' 11''. Tra le donne, ha spiccato Silvia Camusso (1h 34'), seguita a ruota da Alessandra Lupidi (1h 40' 44'') e Elisa Viora (1h 47' 44'').

222, invece, i partecipanti della 38,18 km: in questa gara, Alessandro Macellaro della Podistica Torino ha tagliato per primo il traguardo con un tempo di 4h 08', avendo la meglio su Gianluca Bianchi (4h 10' 17'') e Daniele Mainardi (4h 30' 42''). Braccia al cielo, in segno di vittoria, per Silvia Guenzani della GS Fulgor Prato Sesia: alla fine, ha chiuso la sua prova con un tempo pari a 4h 55' 17''. Nulla hanno potuto le sue dirette avversarie, Virginia Oliveri (5h 00' 51'') e Raffaella Canino (5h 29' 46''), ferme nei gradini più bassi del podio.

113 i partenti alla 75,45 km, con Giulio Ornati assoluto vincitore della gara, con un tempo di 9h 37' 41''. A dividersi gli altri due scranni del podio l'argentino Nicolas Angel Pablo Barnes (10h 06' 13'') e Piero Bello (10h 43' 48''). Successo anche per Giovanna Annalisa Faravelli, con un tempo pari a 12h 36' 16'', a vantaggio di Alessandra Joly (13h 59' 46'') e Tiziana Franzetti (14h 07' 32'').

Infine, 58 appassionati hanno intrapreso la 14,4 km non competiva in allegria e all'insegna della pura condivisione.