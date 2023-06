Grandi successi al Trofeo Brioni a Bellusco per i giauguarini dello Speed Biella

Domenica 4 giugno si è svolto il trofeo Brioni a Bellusco, non sono mancate le soddisfazioni per i piccoli atleti …!!

Nella categoria giovanissimi Tommaso Orosio conquista il 7 posto assoluto nella 5 giri in linea e 16 esimo posto nella destrezza, viene premiato come 9 posto assoluto in classifica generale!

Tommaso e Lorenzo nei 5 giri in linea si aggiudicano i migliori piazzamenti come atleti piemontesi! Ottima gara anche per Gregory Sifuma Siundu 33esimo nella destrezza e nei 5 giri in linea 31esimo !!