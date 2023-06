Biella Motor Team, pronti per il Valli Ossolane

Nel fine settimana si correrà, con partenza ed arrivo a Malesco (VB), l’edizione numero 59 del Rally Valle Ossolane, uno dei più sentiti appuntamenti della Coppa Rally Zona 1. Alla gara per auto moderne si presenta in forze anche la scuderia Biella Motor Team, fiduciosa di ottenere risultati di rilievo.

Con il numero 23 il primo a partire è il navigatore Paolo Ferraris che affiancherà Maurizio Stasia su una Ford Fiesta WRC, due numeri dopo c’è Alessandro Mattioda che detterà le note al lombardo “Linos” su una Skoda Fabia Rally2. A caccia della vittoria in classe N4 ci saranno Stefano Serini e Sara Poletti con il numero 38 su una Mitsubishi Lancer Evo IX mentre la navigatrice Roberta Steffani sarà al via in classe R3 su una Renault Clio (numero 55) al fianco di Luigi Ferri.

Classe Rally4 e numero di gara 72 per la Peugeot 208 GT Line di Massimo Lombardi ed Erika Bologna. Alberto Corsi e Denise Bolletta (numero 134) cercheranno di dire la loro in classe K10 con una Peugeot 206 XS mentre in A6 la scuderia schiera la Peugeot 106 Rallye di Silvio Bertacco e Paola Moia che avranno il numero 139 e che saranno seguiti, con il 141, da Denis Cuzzilla (che è all’esordio) e Domenico Saltarella, Mini Cooper S di classe RSTB 1.6. Con il 161 andranno a caccia di un bel risultato in classe N2 Alessandro Colombo e Matteo Grosso, Peugeot 106 Rallye.

Sabato 3 giugno, in provincia di Vicenza, si è corso il Rally Campagnolo, prova del Campionato italiano rally auto storiche che ha visto anche la presenza della Biella Motor Team. Nella generale il migliore è il navigatore Lorenzo Pontarollo, diciottesimo assoluto e quinto di classe a fianco di Andrea Gibello su una Ford Sierra Cosworth. Quarti di classe e trentunesimi assoluti è invece il risultato di Luca Valle e Cristiana Bertoglio con la loro Porsche 911 SC.

Due posizioni dopo nella generale si è classificato il navigatore Paolo Ferraris affiancato a Luca Ferrero su una Ford Sierra Cosworth con cui sono finiti ottavi di classe. Subito dopo di loro, nell’assoluta, Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo, quarti di classe con una Porsche 911 Carrera.