Biella, giugno con la Big Picture Learning

Un mese di giugno impegnato è quello che offre il Liceo Scienze Umane Big Picture Learning di Biella, scuola superiore privata che organizza due corsi per ragazzi.

Il primo è un laboratorio artistico di pittura, modellaggio, falegnameria e recitazione, in cui bambini dai 6 ai 10 anni si avvicinano al mondo dei colori, sperimentando non solo con l'occhio, ma soprattutto con l'anima i sentimenti che essi suscitano. L'arte, infatti, è parte integrante dell'insegnamento e dell'educazione dell'uomo in divenire: vivifica ciò che è puro concetto e consente di risvegliare, attraverso il creare artistico una umanità ricca di contenuti interiori.

Il laboratorio è composto di 6 lezioni dal 12 al 30 giugno 2023, ogni lunedì e giovedì dalle 14 alle 17, presso l’Istituto HNK (via Garibaldi 11 a Biella). I posti disponibili sono 6: per informazioni e iscrizioni contattare Francesca Guelpa (3296525403).

Il secondo è ”Prendimi sul serio!”, un corso per ragazzi dai 12 ai 20 anni svilupperanno l'intelligenza emotiva, faranno emergere i propri talenti, ricostruiranno la propria autostima ed essere sempre resilienti con l'economia domestica.

“Vorrei imparare a...”, “Posso farlo da solo”, “Progettiamo il nostro futuro”, “Come riempire il frigo?”, “Vivere da soli?” sono gli slogan di questo corso di 9 incontri, che si terranno dal 12 al 30 giugno, il lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12 presso l’Istituto HNK (via Garibaldi 11 a Biella). Per informazioni e iscrizioni contattare Francesca Guelpa (3296525403).