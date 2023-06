24 ore di Le Mans: Raffaella Serra racconta le 8 partecipazioni del marito, Erik Comas

A chi si trovava a viaggiare in autostrada sulla Torino-Milano il giorno 30 maggio, sarà sembrato strano veder passare una Nissan GT1 in configurazione Le Mans 1998. Era mio marito che, seguito dalla troupe del regista californiano Jeremy Heslup, si godeva il tragitto per realizzare un filmato tra la pista di Balocco e Bielmonte. Jeremy, che nel 2016 realizzò uno speciale sul World Stratos Meeting di Biella, è tornato per celebrare nel centesimo anniversario della 24 ore di Le Mans il pilota che vi prese parte 8 volte proprio con l’ auto con cui vi corse nel 1998: la Nissan R390 GT1. Restaurata da Chiavenuto Prototipi di Mongrando con la Carrozzeria Crestani di Valle Mosso è l’ unica ex Le Mans targata per andare su strada.

Se in Italia la gara di endurance più nota al mondo è relativamente sentita, in molti altri Paesi questo evento è motivo di transumanza per appassionati di motori che la attendono con un entusiasmo che va oltre lo sport inteso come competizione. Circa 350 mila spettatori ogni anno si muovono da varie parti del mondo verso il circuito francese di La Sarthe per assistere a quello che non è solo un momento di dura, pericolosa ed estrema competizione tra piloti e Case costruttrici, ma è anche un grande show con eventi collaterali.

L'unica volta in cui ho sentito pronunciare la parola “paura” a mio marito fu proprio parlando della sua prima partecipazione alla 24 Ore. “Era il 1995 ed io risposi presente all'invito del Team Larbre Competiton che aveva appena arruolato la nuova Porsche 911 RSR GT1. Condividevo il volante con Jean Pierre Jarier e Jesus Pareja e mi approcciavo al circuito e a quella macchina per la prima volta in assoluto. Le qualifiche del primo giorno furono interrotte da un guasto al motore ed io non toccai nemmeno la macchina. Al giovedì i miei due copiloti mi lasciarono il sedile tra le ore 23 e la mezzanotte. La pioggia non mancò all'appuntamento, la Porsche aveva i soli fari originali di dotazione, l'oscurità era totale ed io sedevo su quell'auto a 300 km/h per la prima volta nella mia vita chiedendomi perchè mai avessi accettato quella sfida che in quel momento mi parve molto più pericolosa dei miei quattro anni passati in Formula 1 con auto obsolete e le spalle fuori. Il sabato di gara, dopo il battesimo di fuoco del giovedì, una volta presa familiarità con l'auto tutto mi sembrò talmente facile...

Nonostante la pioggia, eravamo i più veloci in pista grazie all'incredibile motricità della 911 con il suo motore a sbalzo. Stavamo navigando al 4° posto assoluto, ben davanti alla McLaren che ha poi vinto la gara, quando Pareja uscì violentemente di pista. Avrei potuto essere vincitore di Le Mans al mio debutto con una 911 e oggi sarei ancora un ambasciatore Porsche”. Continua Comas: “È stata proprio questa mia prima prestazione ad indurre Nissan a strapparmi alla Toyota sia per il GT che per le 24 Ore di Le Mans dal 1997 al 1999. La bellezza e le linee della R390 GT1 mi hanno convinto subito a fare il passo e sono stati tre fantastici anni di sperimentazione e sviluppo. Sono l'unico pilota Nissan ad aver fatto l'intero programma triennale percorrendo, credo, circa 30.000 km con la R390. È stato un periodo assolutamente magico che ho vissuto tra la California per scelta, l'Europa per i test di Le Mans ed il Giappone per i test e il campionato GT che ho vinto due volte, nel 1998 e l’anno dopo”.