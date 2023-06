Arredamento del bagno: i trend del 2023

Il bagno è una stanza che, nel corso degli ultimi anni, è stata interessata da profondi e radicali cambiamenti. Se, fino a poco tempo fa, era un luogo della casa prettamente funzionale, oggi è spazio rigenerante a tutti gli effetti. Ecco perché, quando lo si chiama in causa, è essenziale arredarlo senza lasciare nulla al caso. Quali sono i trend del 2023 al proposito? Scopriamo assieme i principali nelle prossime righe.

La centralità del web

Prima di parlare di trend estetici, ci focalizziamo su un aspetto di natura pratica che, da circa tre anni, domina le scelte di chi arreda il bagno (e non solo). Di cosa stiamo parlando? Della scelta di acquistare online mobili e complementi. Da quando la pandemia ha cambiato radicalmente il nostro modo di approcciarci alla casa, aprendo la strada ad abitudini come lo smartworking, l’e-commerce è diventato fondamentale per le aziende del settore.

Oggi, a emergenza sanitaria finita, sempre più persone prendono d’assalto portali verticali come Shopbagno.it, con l’intenzione non solo di fare shopping all’insegna della comodità, ma anche di risparmiare confrontando le proposte di diversi brand.

Superfici continue

Quando si parla di tendenze che stanno caratterizzando l’arredamento del bagno in questo 2023, un doveroso cenno va dedicato al trend delle superfici continue, scelte in particolare per i pavimenti. Le pavimentazioni senza fughe, molto amate anche perché permettono di risparmiare tempo nella pulizia, sono realizzate in materiali diversi, tra i quali è possibile citare la resina.

Un tocco di classe che ha sempre il suo perché è quello di scegliere, per il bagno, un pavimento in continuità con quello degli ambienti adiacenti della casa.

Colori vivaci? Sì, grazie!

In questo caso, si parla di un trend che dura ormai da un po’ di anni. La scelta di mettere in primo piano, nel proprio bagno, cromie vivaci, il rosa in particolare, è realtà da un biennio circa e rappresenta l’ennesima dimostrazione di come la stanza da bagno rappresenti ormai a tutti gli effetti un luogo di benessere fisico ma soprattutto interiore.

Ispirazioni dalla natura

Esattamente come nella moda, anche nell’arredamento ci sono trend che si consolidano e diventano scelte quotidiane, capaci di cambiare la vita delle persone. Parlare di questo argomento vuol dire, per forza di cose, citare le ispirazioni dalla natura, nodali in un contesto come il bagno.

Nel 2023, in questa stanza della casa è possibile vedere materiali come la pietra naturale, molto amata anche se oggettivamente non economica e non semplice da pulire, per non parlare del legno e del marmo.

Il trend che sta dominando l’anno in corso riguarda il mix fra questi materiali e soluzioni che, invece, sono frutto dell’innovazione tecnologica. Qualche esempio? Il microcemento e la resina.

Vasca freestanding, una deliziosa ispirazione vintage

Il vintage sta tornando di moda, nell’arredamento e non solo. Quando si parla del rapporto fra questo stile meraviglioso e la stanza da bagno, non si può non citare la popolarità della vasca freestanding. Si tratta di un elemento che ha l’indiscusso pro di essere carico di personalità e originalità. Il bagno che la ospita non può che colpire l’osservatore al primo sguardo.

Per colpire ancora di più, è ovviamente il caso di orientarsi verso vasche caratterizzate da piedini decorati con colori come l’oro o caratterizzati da forme che ricordano quelle dei fiori.

Il fascino dello stile scandinavo

Un’altra tendenza che non accenna a tramontare e che possiamo vedere viva anche nel 2023 è quella di arredare il bagno con un mood scandinavo. Il colore dominante deve quindi essere il bianco. Da questa base, si parte per arricchire la palette con altre cromie, come per esempio il beige e il marrone chiaro del legno trattato in modo da non avere imperfezioni. Da non dimenticare in tutto questo è la valorizzazione della luce naturale.