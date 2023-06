Un nuovo intervento oggi al Gemelli per Papa Francesco

Oggi mercoledì 7 giugno i fedeli sono in apprensione per lo stato di salute di Papa Francesco che, nel primo pomeriggio di oggi, verrà operato all’addome in anestesia generale.

Lo ha reso noto la Sala Stampa Vaticana, comunicando che il Santo Padre si sta recando in questi minuti al Policlinico Universitario Agostino Gemelli – dove era già stato ieri per una visita di controllo, evidentemente finalizzata a organizzare il ricovero odierno – dove verrà sottoposto a un intervento chirurgico di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi.

L’intervento chirurgico, che comporterà una degenza di diversi giorni, è stata concordata con l’equipe medica della Santa Sede a causa di un laparocele incarcerato che, ha spiegato il direttore della Sala Stampa Vaticana Matteo Bruni “Sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale”.

Per completezza d’informazione ricordiamo che non è la prima volta che il mondo è in apprensione per lo stato di salute del Pontefice, 86enne, che già nel luglio 2021 si sottopose ad un complesso intervento al colon a seguito di una stenosi diverticolare del sigma, che comportò la rimozione di parte dell’organo.

Mentre più recentemente, nel marzo scorso, Bergoglio ha dovuto ricorrere alle cure dei medici del Gemelli a seguito di problemi respiratori (CLICCA QUI per rileggere l'articolo), poi brillantemente risolti, che richiamarono alla mente di molti la grave polmonite che molti anni fa mise in serio pericolo la vita di un allora ventunenne Jorge Maria Bergoglio.