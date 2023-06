A.M.S.A.P., AutoGiro Automobilistico d’Italia, tutto pronto, ecco l'elenco degli iscritti

Tutto pronto per il passaggio da Biella della IV tappa dell’AutoGiro Automobilistico d’Italia, prestigioso evento per Auto Storiche e Supercar che sarà in città, per iniziativa di AMSAP (il locale Club di auto e moto storiche, federato ASI) e della Città di Biella (che è co-organizzatore dell'evento), giovedì 8 e venerdì 9 giugno.

L’evento

I partecipanti, provenienti da Courmayeur, entreranno nel Biellese giovedì pomeriggio dalla Settimo Vittone e raggiungeranno dapprima il Santuario di Oropa, dove sosteranno per una breve visita; poi il centro cittadino, per l'arrivo di tappa e le operazioni di riordino. In entrambe le occasioni saranno accolti da un bel gruppo di vetture AMSAP, con alcuni “pezzi”, come vedremo, di grande interesse.

Le vetture arriveranno all'angolo nord di Piazza Vittorio Veneto, dove verrà sistemato il "Village" dell'evento, a partire dalle ore 18 circa. Dopo il controllo orario di fine tappa verranno poi esposte al pubblico per circa un’ora nel viale interno dei Giardini Zumaglini. Quindi partiranno per Viverone, per la cena e la pausa notturna.

Il giorno dopo, venerdì 9 giugno, torneranno a Biella per esibirsi sul percorso del Giro “Città di Biella”. Entreranno in Piazza Vittorio Veneto da via Garibaldi e, arrivate nei pressi della Fons Vitae, sosteranno in attesa di esibirsi lungo il percorso, ovvero sulle strade percorse esattamente 88 anni or sono da piloti come Nuvolari, Varzi e Trossi.

Dopo l’esibizione, saranno nuovamente esposte al pubblico nel vialone centrale dei Giardini Zumaglini; poi, subito dopo la pausa pranzo (che sarà in Piazzale Casalegno, a cura dell’Agorà Palace Hotel), gli equipaggi partiranno per affrontare la V tappa dell’AutoGiro Automobilistico d’Italia

I partecipanti

Fra le vetture presenti (una cinquantina) le più “anziane” sono Jaguar, Austin Healey, Porsche e MG ma non mancano i “pezzi da collezione” di produzione italiana, ovvero Fiat, Alfa Romeo e Lancia. Da tenere d’occhio anche la categoria “Supercar”, con la presenza di un bel numero di Ferrari, Jaguar, Porsche e Mercedes.

Da citare e poi da ammirare saranno anche la ventina e più di vetture AMSAP presenti a far da cornice all’evento. Fra queste una splendida Alfa Romeo 1500 compressore del 1929, tre Bugatti (di cui una 37 e una T 23), una Jaguar SS One, due Fiat “Balilla Coppa d'Oro”, la Balilla Faux Cabriolet del vicepresidente AMSAP, Guido Gili, e ancora due “antiche” Fiat 501, due MG e la bellissima Maserati 3500 GT dell’ex Presidente del Club, Vittorio Serventi. Va ricordato che, in occasione dell’evento, verrà anche esposto al pubblico l’autocarro Fiat 507 del 1927, il “camion dei pompieri” che è, da tantissimi anni, uno dei simboli di AMSAP.

Il Giro “Città di Biella”

Per quanto riguarda il percorso, le vetture partecipanti entreranno sul percorso del Giro "Città di Biella" a gruppi di quattro, precedute da una vettura Amsap. Percorreranno tutto Viale Matteotti poi Via Carducci (che è il punto più spettacolare per il pubblico, dato che permette di vedere le vetture due volte, al di sopra e al di sotto del muraglione di Via Cernaia) e quindi Via Marconi fino al Ponte di Chiavazza. Qui svolteranno a destra per affrontare la salita di via Cernaia e, dopo averla percorsa tutta, a sinistra per imboccare Via Repubblica. Da lì passeranno in Via Bertodano e poi, al fondo, svolteranno nuovamente a destra per ritornare in Piazza Vittorio Veneto. A ogni giro, si aggiungerà un ulteriore gruppo di cinque vetture (quattro dell'AutoGiro più una AMSAP) e così via per circa mezz'ora. Poi inizierà, con lo stesso sistema ma, ovviamente, all'inverso (prima le vetture del primo gruppo e poi, giro dopo giro, tutte le altre) l'uscita dal percorso.

Ecco l'elenco degli iscritti, clicca qui