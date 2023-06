Fine settimana in terra emiliana per la terza prova del campionato italiano velocità fuoristrada caratterizzata dal maltempo che ha reso difficile un percorso già decisamente guidato. La coppia biellese formata da Serena Rodella e Letizia Lebole ha comunque portato a casa un terzo posto di classe e un dodicesimo in assoluta incrementando il punteggio delle scorse gare anche in ottica campionato.