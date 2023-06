Città di Cossato, si continua con mister Braghin e il ds Mortarino

L'Asd Città di Cossato comunica che, anche per la prossima stagione sportiva 2023/2024, il ruolo di allenatore della Prima Squadra sarà affidato a Mister Maurizio Braghin. All'allenatore professionista, con diverse esperienze in Serie B e Lega Pro, viene nuovamente affidata la guida tecnica della formazione che parteciperà per il secondo anno consecutivo al Campionato di Eccellenza.

Per quanto riguarda il ruolo di Direttore Sportivo c'è un'altra conferma, quella di Roberto Mortarino, deus ex machina della squadra che ha conquistato il 5° posto nella stagione appena conclusa. In fase di definizione lo staff tecnico ed il ruolo di team manager che affiancheranno Mister e Ds. Nell'ottica di un'ulteriore crescita del Settore Giovanile, Mister Braghin assumerà anche il ruolo di Consulente Tecnico delle giovanili.