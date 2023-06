Piano Terra, il 4 giugno con Animali di Piazza di Storie di Piazza

Il progetto MOMENTI NEL PAESAGGIO BIOGLIESE crea un dialogo tra l’individuo e l’ambiente, interpretato come relazione con il “prossimo”. Nella seconda edizione di pianoTerra, nel pomeriggio del 4 giugno ci saranno musica, laboratorio di libera espressione artistica, sculture botaniche e visita al castagno secolare. I protagonisti del gioco natura- arte nella cornice del parco e di Villa Santa Teresa a Bioglio si alterneranno per creare momenti di aggregazione e riflessione. L'evento teatrale di Storie di Piazza, si colloca in questo rapporto e crea i presupposti per far capire ai bambini come le trasformazioni di un'epoca possano portare alcuni vantaggi ma nel contempo possano privarci di alcune parti fondamentali, come ad esempio la capacità di coltivare un'amicizia.

Lo spettacolo con protagonista Luisa Trompetto e la regia di Manuela Tamietti è di teatro di figura, narrazione e canto e racconta la storia della Luisona, una contadina alle prese con orto e animali della fattoria, che si trova ad avere a che fare con il desiderio di progresso e una diversa concezione del tempo. La nostra Luisona diventerà una perfetta cittadina? Lo scoprirete domenica a Bioglio. Ingresso libero.