Ternengo, il giuramento del neo Sindaco Luigi Russo - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Primo Consiglio Comunale ieri, martedì 30 maggio, a Ternengo, della nuova Amministrazione guidata dal neo Sindaco Luigi Russo, eletto alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, che ha aperto la seduta salutando tutti i nuovi Consiglieri Comunali.

Primo punto dell'ordine del giorno la convalida degli eletti, che sono Gabriella Sinigaglia, Luca Chieppa, Stefano Cerruti, Romina Cravario, Bruno Gobber, Maurizio Francese, Pier Maria Buscaglione per la maggioranza. Alessandra Masiero, sfidante di Russo alle elezioni, Antonio Nepote Andrè e Matteo Colongo Tallia per la minoranza.

Questo ultimo non era presente in quanto dimissionario. L'Amministrazione nelle prossime settimane provvederà alla surroga.

Dopo il giuramento del Sindaco, Luigi Russo ha nominato la sua Giunta con Gabriella Sinigaglia Vice Sindaco ed Assessore con delega in materia di tributi, famiglia e politiche sociali, Luca Chieppa Assessore con delega a sport, tempo libero, ambiente, coordinamento delle attività progettuali del Comune.

“Mi congratulo con i miei assessori – dichiara Russo - per questa carica perchè ritengo che hanno qualità e competenze per assolvere in modo eccellente al loro compito”.

Infine la nomina dei capigruppo in Consiglio Comunale: Stefano Cerruti per la maggioranza ed Alessandra Masiero per l'opposizione