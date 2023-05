Tutto pronto per la Strabiella

E’ ormai alle porte la XXXIV edizione della Strabiella, la corsa su strada non competitiva e la camminata ludico motoria organizzata dalla Croce Rossa di Biella per sabato 10 giugno.

Il percorso di 6 km si snoderà lungo le vie del centro cittadino e la partenza avverrà alle ore 20 dalla sede di Via Quintino Sella, 61, mentre per i bimbi è in programma il mini-giro su una distanza dai 300 ai 900 metri in base all’età e che partirà alle ore 19.

Al termine della manifestazione sarà previsto un rinfresco per tutti i partecipanti.

La quota di partecipazione è di 7 euro per gli adulti e di 3 euro per i bambini e il ricavato servirà a finanziare i progetti del Comitato sul territorio.

L'appuntamento è quindi per sabato 10 giugno dalle ore 14 alle 20 per le iscrizioni presso la sede di Via Quintino Sella per poi attendere le due partenze, quella delle 19 per i più piccoli e alle 20 per gli adulti. Per maggiori informazioni potete contattare Paolo al 3387938456 o Giuseppe al 3478832894