“Feng Shui: come dormire bene e vivere meglio“ insieme a NuovaMente

L’associazione culturale NuovaMente organizza giovedì 1° giugno, alle 21 presso la sede di Biella (Viale Macallè 10) conferenza “Feng Shui : come dormire bene e vivere meglio“ con la radioestesista con Veronica Marcelletti.

L'antica filosofia orientale che potrebbe essere di aiuto per progettare e arredare i nostri luoghi, casa e lavoro. L'ambiente va visto come un prolungamento del nostro corpo che interagisce con noi quotidianamente e per questo va armonizzato ed equilibrato per il nostro benessere .

Il feng shui ricerca l’armonia nell’ambiente domestico, nella disposizione dell’arredamento, delle luci, del letto, delle piante e di tutto quello che compone un appartamento. Questo è l’obiettivo di una disciplina orientale diffusa anche in Occidente. Fino ad una decina di anni fa, architetti e interior designer lavoravano sul fattore estetico per arredare una casa. Non veniva però prestata particolare attenzione al problema delle forze energetiche che possono essere bloccate da pareti o da arredi collocati in un punto determinato.

Questo problema in Oriente, specie in Cina dove è nato migliaia di anni fa, invece, è il centro delle preoccupazioni di chi acquista una casa, che viene esaminata soprattutto secondi i canoni energetici e anche chi vuole costruirla richiede che la facciata e l’ingresso principale siano rivolti a sud, oppure che nelle vicinanze ci siano corsi d’acqua: l’acqua porta ricchezza oppure ancora che l’interno dell’abitazione non abbia angoli eccessivamente acuti che bloccano il flusso dell’energia.

Veronica Marcelletti. Dal 2011 segue il percorso formativo presso l’Accademia Italiana di Architettura Feng Shui di Verona dove nel 2013 ottiene l’attestato di Consulente di Architettura Feng Shui e in seguito diviene coordinatrice responsabile e formatrice dell’Accademia stessa per la regione Piemonte. Progettista e disegnatrice, ha lavorato presso uno studio d’ingegneria facendo esperienza di edilizia, impiantistica e cantiere.

La serata è ad ingresso libero e prenotazione obbligatoria.

Per informazioni 3470537574; www.nuova-mente.org .