Amici della Lana, ecco il programma degli eventi del 2023

WOOL EXPERIENCE la rassegna multidisciplinare di Amici della lana che racchiude eventi che coprono tutte le giornate di apertura della Rete Museale Biellese al Lanificio Botto e Villaggio operaio, anche per questo 2023 sarà ricca e creativa! Il programma è sostenuto da Fondazione CR Biella e dalle offerte liberali delle persone che frequentano il Lanificio.

La rassegna proporrà visite guidate, passeggiate, esposizioni, laboratori tematici, incontri sul benessere e la transizione ecologica e quest’anno addirittura un festival dedicato agli gnomi nel mese di agosto, tutto questo intersecando spettacoli dal vivo della rassegna di Storie di Piazza e altri eventi come per esempio quello relativo alla Valle dell’acqua. Proprio questo fine settimana partiranno per tre giorni eventi dedicata alla Valle Cervo con un concerto miaglianese il 4 giugno in compagnia del gruppo musicale degli Arbej, alle h.18, nel teatrino all’aperto P408. Prima del concerto dalle 15 alle 17 il 4 giugno il nostro partner, Storie di Piazza aps, racconterà ai giovani i progetti dell’estiva 2023, quello video: Contiamo su di noi-H2O e quello teatrale: Io e il mio sogno. Contiamo su di noi-H2O giunto alle terza edizione avrà come protagonisti i giovani biellesi che si impegneranno nella scrittura e nelle riprese video in 5 nuovi Comuni, oltre a Miagliano che avrà come fonte d’ispirazione l’acqua del Cervo.

Il 4 giugno a cura di Maurizio Pellegrini e Manuela Tamietti verrà illustrato tutto il programma e le relative riprese. Io e il mio sogno offrirà un percorso teatrale in cui il ventenne Davide Ingannamorte si cimenterà in una regia shakespeariana di soli giovani e giovanissimi. Davide essendo allievo dell’Accademia di Roma si collegherà on line per raccontare il progetto che debutterà a S.Giovanni d’Andorno e poi al Lanificio ad agosto.

Questo spettacolo ben si inserisce nella prospettiva 2023 che Amici della lana dedica agli gnomi, elfi e folletti. Il coordinamento dei progetti è di Manuela Tamietti, impegnata da molti anni su entrambe le associazioni. La rassegna proseguirà per tutto il mese con altri eventi: Il 9-10-11 giugno saranno all’insegna del Benessere&Benstare con un focus sull’economia e la moneta alternativa. Venerdì 9 giugno Sandro Torella One man show di Roma ci racconterà l’economia con uno spettacolo dedicato al pil, Te lo do io il pil. Il 10-11 giugno affronteremo con lui l’arte del monologante, laboratorio aperto a tutti coloro che vogliano scoprire i segreti del parlare in pubblico. Non occorre essere attori, è sufficiente avere curiosità o un mestiere a diretto contatto con il pubblico.

Negli stessi giorni si susseguiranno diversi relatori che affronteranno l’economia e il consumo responsabile. Beatrice Cartotti con l’obsolescenza programmata, Alberto Gallo con gli stili di vita e il bene comune, gli orti condivisi di Mauro Lombardi, la giuna, ovvero la moneta libera, con Daniele Donis, i pannelli fotovoltaici e le esperienze di autonomia con Marco Chabod.

Il 18 giugno tornano le passeggiate ad anello con il Dott. Matteo Negro, le Antiche vie: passeggiata ad Oneglie, che grande successo ha riscosso l’anno scorso. Il 25 giugno Verso lo gnomo è il primo incontro dedicato alla feltratura di un cappello da gnomo, con Marielle Dumiot, in vista dello GnomoFestival del 5-6 agosto! Buttiamo un occhio anche a luglio? 1-2 luglio saranno all’insegna dello spettacolo con Storie di Piazza. Lo splendore del Ferragosto andornese alle h. 21 del 1° luglio e il Mercato della lana nel pomeriggio del 2 luglio. www.amicidellalana.it amicidellalana@gmail.com