Tutto pronto per il centro estivo a Sagliano

L'Oratorio della Parrocchia dei SS. Giacomo e Stefano di Sagliano Micca in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Fondazione “Asilo Infantile” di Sagliano Micca, come ogni anno, organizza il Centro Estivo 2023 per i bambini e i ragazzi che frequentano la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado.

Il centro estivo si svolgerà nei locali dell’Oratorio dei Ss. Giacomo e Stefano di Sagliano Micca situato in Piazza don Minzoni 3 e sarà attivo per sette settimane dopo la chiusura delle scuole: inizierà lunedì 12 giugno 2023 e terminerà venerdì 28 luglio 2023, da lunedì a venerdì, con orario 8:00 – 18:00.

Per i ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria di I grado è possibile frequentare il centro estivo in modalità part-time con orario 14:00 – 18:00 tutti i giorni della settimana.

Il servizio è rivolto a tutti i bambini e i ragazzi nati tra il 01-01-2010 e il 31-12-2016: residenti a Sagliano Micca e Tavigliano, residenti in altri comuni che partecipano assiduamente e con continuità alle attività proposte durante l’anno dall'Oratorio dei Ss. Giacomo e Stefano di Sagliano Micca, residenti in altri comuni che frequentano la Scuola Primaria di Sagliano Micca, residenti in altri comuni che frequentano la Scuola Secondaria con fratelli o sorelle minori che frequentano la Scuola Primaria di Sagliano Micca

L’iscrizione è vincolante e non modificabile dopo la chiusura del periodo d’iscrizione. Gli organizzatori mantengono il diritto di richiedere il pagamento della quota settimanale qualora un bambino non frequenti la settimana, ad eccezione dei motivi di salute.

Il periodo di iscrizioni è stato da Lunedì 1° maggio fino a Domenica 21 maggio 2023. Non saranno accettate iscrizioni oltre i termini stabiliti. Le iscrizioni dovranno essere effettuate tassativamente da un genitore o da un tutore legale compilando il modulo on line (il link è anche disponibile sul sito del comune di Sagliano Micca e sulle pagine social della Parrocchia

Per qualsiasi domanda o informazione o per eventuali problematiche per il pagamento delle quote o richieste di riduzioni è possibile contattare il consigliere con delega alle Politiche dell’infanzia Mauro Antoniotti al numero 3405247193 oppure scrivendo all’indirizzo mail centro.estivo.sagliano@gmail.com