A Miagliano si scaldano i motori per la Wool & Beer Race, la gara più pazza del Biellese

La Pro Loco di Miagliano sta scaldando i motori per il ritorno della gara più stravagante della Valle Cervo, la Wool & Beer Race.

L'appuntamento è per sabato 3 giugno, la gara inizierà alle 17:30 dalla sede della Pro Loco posta in Piazza Martiri e si snoderà per un percorso di circa 5 km. Si partecipa a coppie e lungo il percorso si deve bere una quantità prestabilita di birra, un litro o addirittura due! Al termine della gara la Pro Loco festeggerà l'inizio della stagione estiva con un Beer fest e dj set aperto a tutti.