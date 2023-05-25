Pallamano, Campionati Studenteschi 2022-2023 Fase Provinciale, i risultati

Oggi, giovedì 25 maggio 2023 si sono svolti presso la palestra Comunale di Occhieppo Inferiore i Campionati Studenteschi di Pallamano maschile e femminile.
Di seguito i risultati delle categorie maschili e femminili :
Categoria RAGAZZE
- Competizione a squadre 1. I.C. BIELLA III 2. I.C. OCCHIEPPO INF. squadra A 3. I.C. OCCHIEPPO INF. squadra B
Categoria RAGAZZI
- Competizione a squadre 1. I.C. OCCHIEPPO INF. squadra B 2. I.C. BIELLA III 3. I.C. OCCHIEPPO INF. squadra A
Categorie CADETTE
- Competizione individuale 1. I.C. OCCHIEPPO INF. squadra C 2. I.C. OCCHIEPPO INF. squadra B 3. I.C. GAGLIANICO
Categorie CADETTI
- Competizione individuale 1. I.C. GAGLIANICO 2. I.C. OCCHIEPPO INF. squadra B 3. I.C. OCCHIEPPO INF. squadra A