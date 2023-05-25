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SPORT | 25 maggio 2023, 16:48

Pallamano, Campionati Studenteschi 2022-2023 Fase Provinciale, i risultati

Hanno partecipato i ragazzi delle superiori

Pallamano, Campionati Studenteschi 2022-2023 Fase Provinciale, i risultati

Pallamano, Campionati Studenteschi 2022-2023 Fase Provinciale, i risultati

Oggi, giovedì 25 maggio 2023 si sono svolti presso la palestra Comunale di Occhieppo Inferiore i Campionati Studenteschi di Pallamano maschile e femminile.

Di seguito i risultati delle categorie maschili e femminili :

Categoria RAGAZZE

- Competizione a squadre 1. I.C. BIELLA III 2. I.C. OCCHIEPPO INF. squadra A 3. I.C. OCCHIEPPO INF. squadra B

Categoria RAGAZZI

- Competizione a squadre 1. I.C. OCCHIEPPO INF. squadra B 2. I.C. BIELLA III 3. I.C. OCCHIEPPO INF. squadra A

Categorie CADETTE

- Competizione individuale 1. I.C. OCCHIEPPO INF. squadra C 2. I.C. OCCHIEPPO INF. squadra B 3. I.C. GAGLIANICO

Categorie CADETTI

- Competizione individuale 1. I.C. GAGLIANICO 2. I.C. OCCHIEPPO INF. squadra B 3. I.C. OCCHIEPPO INF. squadra A

c.s.Organismo Provinciale Sport a Scuola Biella, s.zo.

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