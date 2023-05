La SPB Ilario Ormezzano Sai conquista Gara 1 di Finale Scudetto, VIDEO

Quella del Palapajetta è stata una Gara 1 eterna. Certamente una partita incredibile a cui assistere, con continui ribaltamenti di fronte. Alla fine l’ha spuntata la SPB Ilario Ormezzano Sai, al tie break, portandosi sull’1 a 0 in questa serie di Finale Scudetto. Sabato ci sarà l’assalto alla palestra Parri di Torino, con l’obiettivo di conquistare Gara 2 e chiudere la sfida.

La partita

Come al solito la SPB Ilario Ormezzano Sai ingrana bene, vincendo con distacco il primo set e dimostrando la propria forza. Durante il secondo parziale l’emozione si fa sentire, Lasalliano prende il sopravvento e chiude in vantaggio, pareggiando la gara. L’orgoglio biellese si fa sentire durante il terzo set, molto combattuto fino all’ultima palla, che riporta in vantaggio Biella. Ancora una volta un piccolo calo di tensione favorisce gli avversari, che approfittano di qualche errore di troppo della SPB, portando la sfida al tie break. L’ultimo è l’unico parziale non combattuto, con i biellesi che partono subito fortissimo, soprattutto in battuta e lasciano Lasalliano a meno 6 al cambio di campo. La vittoria arriva con un sonoro 15 a 6, che fa scoppiare il numeroso pubblico accorso al Palapajetta. Splendida l’immagine di tutti i ragazzi della società che saltano in campo ad abbracciare gli atleti della prima squadra.

Il commento

Lo schiacciatore Luca Cravera commenta così la partita: “Era importante portare a casa il risultato. In una serie di 2 su 3 è fondamentale essere concreti e saper sfruttare tutte le occasioni. Ci teniamo stretti tutto ciò che abbiamo fatto di buono in questa partita e cercheremo di migliorare quello che invece è andato storto. In questo momento del campionato il risultato delle partite conta fino ad un certo punto: bisogna vincere e noi lo abbiamo fatto.”

Il tabellino

SPB Ilario Ormezzano Sai - Volley Lasalliano 3-2

Parziali: 25-19; 18-25; 25-21; 23-25; 15-6.

Tabellino: Cravera 13, Debenedetti 9, Frison D. 20, Frison E. 5, Gallo 0, Marchiodi 11, Scardellato 28, Sganzetta 0, Ujkaj 0. Liberi: Vicario. NE: Brusasca, Ressia (L), Ricino.

Gara 2

Sabato sera alle 20.30 andrà in scena Gara 2 di Finale Scudetto. La partita si svolgerà in trasferta alla palestra Parri, in via Tiziano 43 a Torino. Sarà sicuramente un grandissimo spettacolo, in un campo molto difficile per i biellesi. Proprio in questa palestra è arrivata la prima ed unica sconfitta stagionale per la SPB Ilario Ormezzano Sai. Per questo motivo la voglia di rivalsa è tantissima e i ragazzi saranno motivati più che mai per questa sfida. Vi aspettiamo sugli spalti, per spingere tutti i nostri giocatori verso la vittoria.

Il commento

Il top scorer di Gara 1, Andrea Scardellato commenta così la prossima gara: “La partita di ritorno sarà certamente una gara impegnativa. Però aver rotto il ghiaccio con una vittoria è stato molto importante, soprattutto per poter entrare in campo con più serenità rispetto a Gara 1. Dovremo essere bravi a giocare come sappiamo e come abbiamo fatto vedere tutto l’anno. Vi aspettiamo in palestra per tifare per noi in questa bellissima Finale Scudetto.”

Alcuni momenti della partita di ieri