I gemelli Baldi ancora con Biella Motor Team

Sono ormai una ventina d’anni che i gemelli torinesi Giovanni ed Elio Baldi portano in gara i colori della scuderia Biella Motor Team ed anche quest’anno, passando per Biella, hanno deciso di rinnovare la loro adesione al sodalizio guidato dal presidente Claudio Bergo (con loro nella foto).

Dai primi anni ’70 Giovanni ed Elio hanno lavorato per tante stagioni come motoristi per l’Abarth contribuendo non poco a tante vittorie nei rally di Fiat e Lancia. In seguito, ed ancora oggi, si dedicano alla cura ed alla manutenzione dei gioielli di diversi collezionisti (come il britannico Max Girardo) e piloti che si affidano alla loro esperienza ed alle loro capacità. Una carriera importante e ricca di aneddoti e momenti a loro modo “storici” racchiusa nella video intervista che gli ha fatto Davide Cironi e che si può rivedere qui: https://youtu.be/3u-LjdNghyo

In tutti questi anni hanno anche dato sfogo alla loro passione per le corse disputando parecchi rally – Giovanni alla guida ed Elio alle note – principalmente con la loro Fiat Ritmo 130 TC Gruppo A ma anche con altre vetture come uno stupendo esemplare di Fiat 124 Abarth con cui hanno in programma di presentarsi al via del prossimo Rally dell’Elba Storico mentre Giovanni sarà in gara anche nella cronoscalata per auto storiche, valida per il Campionato europeo della specialità, Cesana-Sestrière.

Sempre nel nome di una passione che dura da mezzo secolo.