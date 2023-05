Auto elettriche e mobilità sostenibile, un convegno a Biella

Auto elettriche e mobilità sostenibile, se ne parla in un convegno a Biella in calendario il 9 giugno alle 21 al salone Arci di Biella in strada alla Fornace.

I relatori saranno:

Davide Bono, medico ed ex consigliere regionale del Movimento 5 stelle e possessore di auto elettrica, Giuseppe Chiazzese ex deputato nella scorsa legislatura e promotore degli incentivi attuati dal governo Conte, Emanuele Cutellé e Francesco Panico, attivisti del Movimento 5 stelle biella e promotori delle auto elettriche.