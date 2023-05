Per sabato 27 maggio gli Alpini di Cossato e Quaregna organizzano la Cena Barbecue. La serata si terrà in Via Battisti 10 e inizierà alle 20.Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria, entro e non oltre il 24 maggio. Per ulteriori informazioni: 351.727.3881 (segreteria).