TeamVolley, Fabrizio Preziosa confermato alla guida della prima squadra

A deporre la prima pietra del TeamVolley 2023-2024 è proprio il suo grande Architetto, l’uomo capace di progettare e costruire (insieme al suo impagabile staff) prima la vittoria del titolo regionale di Serie C nel 2022, quindi la grande rimonta verso la salvezza nel primo storico campionato nazionale di Serie B2, giusto qualche settimana fa. Coach Fabrizio Preziosa siederà ancora sulla panchina del Palasport di Lessona.

«Sono molto contento di proseguire per la sesta stagione consecutiva al timone della prima squadra e del settore tecnico – commenta l’allenatore - un record di longevità sia per me che per la società. Questo mi riempie di orgoglio, mi responsabilizza e allo stesso tempo mi carica di motivazioni. Vogliamo portare avanti insieme questo percorso finora pieno soddisfazioni e che vogliamo continui ad esserlo». Fabrizio Preziosa è arrivato al TeamVolley nell’estate del 2018, dopo varie esperienze piemontesi tra cui spiccano quelle a Vercelli e Pinerolo. In questi cinque anni sulle colline cossatesi, il tecnico ha affrontato alti (tanti) ma anche bassi. Lui stesso ammette che la riconferma è arrivata proprio in un momento di difficoltà della sua squadra, impantanata nella zona retrocessione della B2.

«Forse questa sembrerà una “news”, ma in realtà di novità c'è poco se non l'annuncio – afferma Preziosa - questo "rinnovo" è una scelta che arriva da lontano: la decisione di andare avanti insieme è giunta nel momento più difficile di quest'ultima stagione, ossia quando eravamo in piena zona retrocessione a fine girone d'andata, a prescindere da quello che sarebbe stato il risultato finale e la categoria da affrontare nella stagione successiva. Questo è testimonianza di reciproca stima, unità di intenti e vedute che vanno al di là del semplice risultato sportivo. Per un ruolo come quello dell'allenatore, questo è un aspetto tutt'altro che scontato». Il resto è storia recente. Una clamorosa rimonta ha regalato una salvezza che vale come uno Scudetto. Dopo qualche settimana di pausa (e di festa), adesso lo sguardo è puntato verso l’orizzonte e il futuro.

«Il nuovo obiettivo sarà un po' quello di sempre – conclude il coach - ossia migliorare ogni giorno sotto tutti gli aspetti, puntando sulle motivazioni e sulla collaborazione di tutte le componenti. Società, staff, giocatori e tifosi: un ambiente coeso per formare un unico blocco di cemento armato. Questo sarà fondamentale per affrontare ciò che ci aspetterà nella prossima stagione, perché confermarsi a questo livello è molto più difficile che arrivarci la prima volta. Tutto quello che faremo sarà improntato a farci trovare pronti. Una mentalità totale, che parte dalla prima squadra e si riflette a cascata su tutto il settore giovanile. FORZA TEAMVOLLEY!». Nelle prossime settimane, seguiranno altri annunci nello staff tecnico.