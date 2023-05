SPB Ilario Ormezzano Sai in finale, mercoledì c’è Lasalliano

Incredibile gara di qualificazione per la SPB Ilario Ormezzano Sai. I biellesi non si accontentano della sicurezza del primato del girone dopo la vittoria del primo set e vincono per 3 a 1 contro Val Chisone.

Il primo set è cominciato subito bene per i biellesi, che hanno guadagnato qualche punto di vantaggio sugli avversari. La SPB Ilario Ormezzano Sai ha giocato ordinata e con pochi errori, mettendo in difficoltà Val Chisone. Soprattutto la linea di ricezione ha retto la forza del servizio avversario, facendo giocare il palleggiatore Frison con precisione e velocità. Dopo la vittoria del primo e decisivo set, al cambio di campo i biellesi si spengono un po’, prendendo dei break pesanti.

La battuta avversaria arriva molto più forte di prima e il gioco dei bluarancio ne risente, fino alla sconfitta per 25 a 18. Il terzo e il quarto sono un exploit biellese, con l’ottimo ingresso dei ragazzi della panchina, che hanno tenuto altissimo il ritmo di gioco. Il capitano Edoardo Gallo commenta così la partita: “Siamo contenti della vittoria, anche se è soltanto un piccolo passo verso l’obiettivo. Abbiamo giocato compatti e uniti, con grande grinta e voglia di giocare fino all’ultima palla. Anche tutti i giocatori della panchina si sono dimostrati disponibili e hanno dato un apporto fondamentale. Merito a Val Chisone per non aver mollato mai, ma noi siamo stati più incisivi nei momenti giusti. Inoltre eravamo sempre in sette in campo: il pubblico ci ha dato una spinta unica durante tutta la durata della gara.”

SPB Ilario Ormezzano Sai - Volley Val Chisone 3-1

Parziali: 25-19; 18-25; 25-18; 25-18.

Tabellino: Brusasca 2, Cravera 11, Debenedetti 8, Frison D. 15, Frison E. 7, Gallo 0, Marchiodi 12, Rege 0, Ricino 2, Scardellato 12, Sganzetta 1, Ujkaj 3. Liberi: Ressia, Vicario.

Mercoledì sera alle 21 al Palapajetta, ci sarà il primo atto della finalissima per la promozione in Serie B. L’avversario della SPB Ilario Ormezzano Sai sarà il Volley Lasalliano, già incontrato durante il girone. Saranno certamente delle gare combattute, infatti Lasalliano è l’unica squadra che ha sconfitto i biellesi. I ragazzi di coach Di Lonardo dovranno avere il coltello tra i denti per portarsi a casa le due gare necessarie alla promozione. Tutta la Scuola Pallavolo Biellese è carichissima per queste finali, saranno un bellissimo momento da vivere tutti insieme.

Lo schiacciatore Filippo Ricino commenta così l’accesso alla finalissima: “Siamo prontissimi per questa finale. Comunque vada quest'anno sarà un grande successo per la pallavolo maschile biellese, che dopo diversi anni torna ad avere un'occasione di andare in serie B. Il fatto che la gran parte della squadra sia di origini biellesi dà ancora più valore al lavoro fatto fino ad oggi. C’è grandissima soddisfazione per essere approdati in finale, ma adesso non vogliamo fermarci e vogliamo conquistare questo traguardo incredibile. Per questo motivo mercoledì avremo bisogno di tutto il supporto possibile da parte del nostro pubblico, che ci spinge sempre a massimi livelli.”