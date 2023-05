Mongrando, primo consiglio direttivo per Lega Salvini Premier Piemonte sezione della Valle Elvo

Sabato 13 Maggio , in occasione della raccolta delle firme contro l’utero in affitto e il tesseramento Sostenitori 2023 si è aperta per la prima volta la nuova sede della Lega Salvini Premier Piemonte sezione della Valle Elvo a Mongrando in via Roma 57.

Il nuovo segretario di sezione Vito Colletta ha così avuto modo di effettuare il primo consiglio direttivo formato da Stefano Bordoni, Giovanni Femminis , Giorgia Pollono ed Enrico Ferrari. Nella nuova sede tanti amici e simpatizzanti sono intervenuti , fra cui il segretario Provinciale Roberto Simonetti , il consigliere Regionale Michele Mosca e lo storico Leghista ex sindaco del paese Gino Fussotto.

Prossimamente verrà organizzata l’inaugurazione a cui interverrà anche il segretario Regionale e Capogruppo Lega alla Camera dei Deputati On. Riccardo Molinari e aperta a tutti i simpatizzanti della Valle Elvo.

Inoltre verrà programmata un apertura settimanale per incontrare i cittadini per uno scambio di opinioni sulle politiche attuali ed idee da attuare .