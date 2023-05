Davide Nicelli torna in gara dopo l'incidente, al suo fianco il navigatore biellese Tiziano Pieri

Finalmente è il momento di tornare a stringere un volante tra le mani. Dopo due mesi di pausa forzata, a causa di un incidente durante un test, Davide Nicelli è pronto a tornare in gara.

Il pilota di Stradella (PV) sarà al via del Mythical Cars Rally, gara che si disputa venerdì 26 e sabato 27 maggio a Varzi, nell’Oltrepo pavese. “Non potevo lasciarmi sfuggire l’occasione di correre vicino a casa, per di più su strade su cui, ai tempi del Rally 4Regioni, hanno corso campioni come Munari, Darniche o Biasion, solo per fare qualche nome. Sarà l’occasione per riprendere confidenza con le corse e per esaudire un desiderio che avevo da tanto tempo, guidare una Renault Clio Super 1600, vettura che mi ha sempre attirato ma che non ho mai avuto l’occasione giusta di portare in gara.

Altra novità è che al mio fianco torna il navigatore biellese Tiziano Pieri con cui ho corso nelle ultime due stagioni e con cui ho sempre avuto un ottimo feeling” dice Nicelli Jr. Pur non avendoci mai corso, Davide – che quest’anno ha il Campionato Italiano Due Ruote Motrici come programma principale – si è fatto un’idea delle speciali della gara di Varzi: “dai video che ho visto sembrano prove veloci, come piacciono a me. Punto a ottenere un buon risultato, a divertire il pubblico che mi aspetto numeroso a bordo strada e sarà un’occasione per salutare tutti i miei tifosi che mi seguono sempre con passione. Sono davvero curioso di provare la vettura che mi metterà a disposizione la Twister Corse e sarà un piacere avere la possibilità di correre assieme a campioni come Marcus Gronholm, vincitore di due titoli mondiali, Alister McRae – fratello di Colin e pure lui pilota di valore assoluto – e Andreas Mikkelsen, che ha diversi titoli internazionali al suo attivo”.

Davide Nicelli e Tiziano Pieri porteranno sulle fiancate della loro Clio S1600 lo stemma della Città di Stradella che ha dato il suo patrocinio al giovane concittadino ed il logo dello spumante extra dry MAEMI a cui per questa gara s’aggiunge Logiman, main sponsor della gara, che ha deciso con entusiasmo e passione di appoggiare l’avventura sportiva del pilota pavese.

“Devo ringraziare tutti coloro che mi danno una mano nella mia stagione corsaiola, dai miei sponsor a Pirelli, dalla mia scuderia Sport & Comunicazione a mio padre che mi segue sempre con attenzione ed i cui consigli sono preziosi. Un ringraziamento particolare va al mio fisioterapista che è riuscito a rimettermi in forma in poche settimane dopo l’incidente” conclude Nicelli.