Scalata al titolo italiano unificato WBFC

Grande attesa per i ragazzi del team Ingra che il 28 maggio a Cornaredo saranno impegnati nel campionato unificato WBFC degli sport da combattimento

Dopo i successi ottenuti il 5 febbraio scorso che hanno permesso ai ragazzi di conquistare il titolo europeo i portacolori del team Ingra si sono subito rimessi a lavorare sodo in palestra agli ordini del maestro Ingrasciotta presso il centro ASD pesistica Ramella

Karafi Amjad e Chiarini Lemuel saranno impegnati nella specialità K1 contatto pieno mentre Foscale Desiré si cimenterà nella kickboxing.

C è grande aspettativa per i ragazzi che cercheranno un ulteriore conferma del gran lavoro svolto e degli ottimi risultati ottenuti fin qui.Un grande in bocca al lupo!