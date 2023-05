Chiorino (FDI): “La grande tradizione sartoriale e il Made in Italy fanno dell’Italia la terra madre delle più grandi eccellenze, orgoglio per ogni italiano”

“Oggi anche il più piccolo segmento del nostro tessuto produttivo - ha commentato l’Assessore Chiorino - contribuisce a rendere grande il nostro brand nel mondo, ma se oggi ci possiamo fregiare di questo successo lo dobbiamo in particolar modo ad alcuni settori dove abbiamo saputo dimostrare di essere ineguagliabili e irraggiungibili: l’Italia è il paese della moda, punto di riferimento dell’alta sartoria in tutto il globo. Un abito italiano è riconoscibile per l’eleganza dei modelli, la qualità dei tessuti, la perfezione del confezionamento. Siamo la Nazione più copiata nel mondo ma, nonostante ciò, ancora inarrivabile per la concorrenza internazionale. Il sapere tutto italiano della grande tradizione sartoriale è il punto di forza di un settore in costante trasformazione che, nonostante globalizzazione e consumismo abbiano tentato di minarne le fondamenta, ha saputo tenersi ben saldo sulle sue solide radici. Questo anche grazie perchè abbiamo saputo tutelare l’artigianalità delle nostre produzioni, che favorisce consapevolezza e sostenibilità: chi acquista un capo sartoriale italiano preferendolo alla cosiddetta moda “fast fashion” non fa solo del bene al nostro sistema produttivo, non solo sostiene la nostra tradizione manifatturiera, ma fa il bene del pianeta. Creiamo bellezza che dura nel tempo, in controtendenza alla moda usa e getta lontana dai principi di sostenibilità e tutela dell’ambiente. Il potere del nostro Made in Italy - ha concluso Elena Chiorino - è la capacità di innovarsi rimanendo fedele a se stesso, custodendo gelosamente il proprio Know-How e investendo sull’espansione del proprio potenziale. Il Governo di Giorgia Meloni sta andando proprio in questa direzione e con il progetto “Liceo del Made in Italy” si formeranno i professionisti del futuro capaci di dare valore e impulso nuovi alle peculiarità della nostra Nazione".