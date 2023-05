Pollone Poggio Frassati 2023

Tutto pronto per la sesta edizione della Pollone Poggio Frassati che si svolgerà domani, domenica 14 maggio.

Ormai una classica della corsa in montagna Biellese, 1440 m di dislivello in salita spalmati in 9 km, dal cimitero di Pollone fino al cippo Frassati, lungo il sentiero D41, ricordando l'umiltà e l'opera di Pier Giorgio Frassati, pollonese legato in modo indissolubile alla montagna e al desiderio di aiutare i poveri.

Tornando alla corsa, accanto alla competitiva ci sarà una non competitiva di 7 km e 950 metri di dislivello positivo che parte dal cimitero di Pollone e si conclude all' alpetto, luogo in cui avverranno pranzo conviviale e premiazioni!Iscrizioni al mattino della gara con possibilità di preiscrizione come da volantino allegato.Sperando che Piergiorgio ci aiuti col tempo, intervenite numerosi!!!!!