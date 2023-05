Sport Missione Comune 2023, presentato il progetto. Pella: “Bando ANCI-ICS risponderà a esigenze territori”

Questa mattina, mercoledì 10 maggio, alle 10, si è tenuta all’interno della Sala Stampa della Camera dei Deputati, a Roma, la presentazione del Bando “Sport Missione Comune 2023”. L’iniziativa è stata promossa dall’ICS (Istituto di Credito Sportivo) e grazie alla collaborazione dell’ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, verrà attuata e sviluppata attraverso gli Enti Territoriali. Il piano è rivolto a sostenere la realizzazione, la manutenzione, la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli impianti sportivi, su tutto il territorio nazionale.

“Siamo all’ottava edizione dei bandi, che grazie al sostegno dell’Istituto di Credito, sta diventando un vero appuntamento da parte dei comuni – avvia l’incontro il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi – Avremo a disposizione una serie di progetti a tasso zero, ma occorre pianificare ciascun intervento al fine di non farci cogliere impreparati; il PNRR sarà connesso all’iniziativa. L’obiettivo è di rendere gli impianti sportivi sicuri, intelligenti dal punto di vista energetico e accessibili a tutti, per favorire una vera inclusione. La collaborazione con l’ANCI porterà a ottimi risultati, ampliando il beneficio agli Enti Territoriali.”

Il segretario generale dell’Anci Veronica Nicotra, offre la sua partecipazione: “A partire dal 2014, abbiamo anticipato l’avvio di un grande progetto di crescita. Siamo riusciti a introdurre un’importante misura di programmazione per agevolare lo sviluppo delle strutture; il bando rappresenta una grande opportunità. Lo sport è fondamentale, non solo dal punto di vista sociale, ma rappresenta un investimento a 360 gradi e un’asset imprescindibile dal portafoglio di un Paese".

Lodovico Mazzolin, Direttore Generale ICS, ci illustra i numeri e le finalità tecniche della “Missione Comune 2023”: “Entro le 24:00 del 5 dicembre, sarà possibile inviare la domanda di finanziamento. Le prime ad arrivare otterranno la precedenza di consultazione, grazie alla quale, aggiudicheremo un punteggio prioritario. La rilevanza delle proposte verrà anche calcolata in base agli scopi governativi come: l’abbattimento delle barriere architettoniche, i temi sulla sicurezza, i beni confiscati alla criminalità organizzata e tutto ciò che rappresenta un’incombenza. Assicureremo un ampio ritorno sociale sull’investimento.

“Vorrei rivolgere un ringraziamento a Roberto Pella, per la promozione dell’iniziativa e alla Presidente dell’Anci per il sostegno – afferma Antonella Baldino, Presidente ICS, durante il suo intervento – Il finanziamento è stato progettato per dare impulso alle politiche di investimento pubbliche e garantire ai comuni nuova linfa in una fase di rallentamento dell’economia e delle condizioni creditizie. Al finanziamento corrisponderà un ritorno sociale di circa tre volte l’impegno iniziale. Si intende promuovere i progetti verdi e particolare riguardo sarà dedicato all’integrazione territoriale delle regioni meridionali, al fine di realizzare una rete di infrastrutture collegate su tutto il Paese.”

“Per noi amministratori, l’Istituto di Credito Sportivo rappresenta non solo un volano con grandi opportunità di finanziamento, ma una vera e propria casa madre, come lo è Anci, per l’accompagnamento della progettualità, delle iniziative, della divulgazione e delle sinergie tra le diverse realtà sportive”. Sono le parole di Roberto Pella, deputato di Forza Italia, Vicepresidente Vicario di ANCI e delegato alle Politiche giovanili e allo Sport.

“Sono state avviate oltre 3000 iniziative – prosegue Pella – concessi mutui con un ritorno finale di oltre il 400% rispetto all’investimento iniziale. I finanziamenti dell’Istituto di Credito Sportivo, in riferimento agli altri enti creditori, sono incrementati di sei volte, raggiungendo una quota di mercato di circa il 40%. Abbiamo lavorato con efficienza e continuità!Nel corso degli anni, abbiamo esposto i risultati a dimostrazione che alle parole, sono seguiti i fatti: sono oltre 3500 gli enti territoriali interessati. In Italia sono presenti 8000 comuni: 6000 presentano una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, alla quale abbiamo conferito una quota che raggiunge i due milioni per impianto; quattro milioni per i comuni medio-grandi e sei milioni sono previsti per le città metropolitane. L’abbattimento dei tassi di interesse è conseguenza di un emendamento sulla legge di bilancio - sottolinea Pella – Sono certo che con la collaborazione del Ministro Abodi e dei Gruppi parlamentari, riusciremo ad incrementare ulteriormente le risorse a disposizione”.

“Sono entusiasta dei risultati ottenuti – conclude Pella - Le piccole realtà metteranno in sicurezza le palestre e i piccoli impianti sportivi, offrendo un luogo d’incontro e coesione. Occorre proseguire sulla linea della continuità per consentire uno sviluppo omogeneo e nazionale. Sono certo che questo bando saprà rispondere ancora meglio alle istanze e alle esigenze oggi dei nostri territori. Anche il prossimo anno ci deve essere grande attenzione: queste cifre per il bilancio dello Stato non sono eccessive, ma per i comuni rappresentano l’aspetto più importante”.