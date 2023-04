Una corsa dedicata alla memoria di Giuliano Fighera a due mesi dalla morte

Una corsa dedicata alla memoria del fotografo e Alpino Giuliano Fighera, mancato all'affetto dei suoi cari lo scorso 14 febbraio, all'età di 62 anni.

A realizzarla Claudio Canatone, in collaborazione con la Polisportiva Cedas Lancia, chiamata appunto Trofeo della Memoria. La manifestazione non competitiva, andata in scena ieri mattina, 23 aprile, ha visto la partecipazione di circa 50 runners, alla presenza dei familiari.

Gli stessi hanno ringraziato organizzatori e podisti per la dimostrazione d'affetto verso un uomo che ha dedicato la sua vita all'arte della fotografia. Al termine della gara, premiazioni e ristoro per tutti.

"Il sole forse è stata l'unica cosa positiva di una giornata che voleva ricordare un grande amico sportivo, ma soprattutto un uomo gentile e amato da tanti, ma cosi non e stato - commenta con amarezza Claudio Canatone - . Hanno partecipato all'evento solo una cinquantina di atleti. La gara lì per se non era importante era solo un evento per ricordare GIULIANO in uno sport che lui amava tanto. Nessun fotografo amico a ricordarlo nessuna foto alla consegna del trofeo che lo commemora spiace per la famiglia che ci teneva tanto a questo evento dedicato a lui, da parte mia grande impegno per GIULIANO mio grande amico CIAO GIULIANO come la scritta che ti ho dedicato".