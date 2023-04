7 atleti del team Bi Roller in Germania all’Arena Geisingen Intenational, FOTO

Anche quest’anno ci siamo divertiti ed entusiasmati noi di Bi Roller che abbiamo partecipato all’Arena Geisingen Intenational, una manifestazione della durata di 4 giorni che ha visto confrontarsi 716 atleti, appartenenti a 313 team e provenienti da 14 nazioni.

Il contesto è quello di un impianto sportivo straordinario: l’Arena del pattinaggio a Geisingen, nel sud della Germania, la pista più veloce d’Europa che ogni anno ospita questa manifestazione organizzata sempre in modo impeccabile. Questa competizione rappresenta un’occasione importantissima, per non dire unica, di crescita e di esperienza per i pattinatori di ogni categoria e livello non solo perché ci si cimenta in gare spettacoli su diverse distanze (sprint e lunghe) ma anche per il fatto che si vedono gareggiare i migliori atleti di tutto il mondo.

Bravissimi i 7 atleti del team biellese accompagnati dal coach Federica Ugliengo che si sono messi in gioco: Andrea Mazzola Cadet M, Emma Valli e Camilla Siletti Youth L, Michele Rocchetti e Annibale Sangiorgi Youth M, Dora Ferretto e Susanna Rocchetti Junior L.

Hanno gareggiato sul giro lanciato, sulla 500 mt, sulla gara a punti ed eliminazione di distanza diversa per nelle categorie (4000 mt, 5000 mt e 10000 mt a punti e 8000 mt, 10000 mt, 15000 mt ad eliminazione), confrontandosi con i migliori pattinatori del mondo. Tutti i pattinatori biellesi hanno dimostrato grinta e determinazione, superando le paure e vincendo le indecisioni, acquisendo sempre più sicurezza in se stessi e nelle proprie competenze, cimentandosi su una pista molto tecnica e portando a casa oltre che dei risultati decisamente buoni, indice del miglioramento che ognuno di loro, passo dopo passo, sta maturando, anche un ricco bagaglio di esperienza che servirà nella stagione agonistica appena iniziata e che sarà molto impegnativa e ricca di appuntamenti.

In questa bellissima ma anche faticosa trasferta a Geisingen ci hanno accompagnati e ristorati Acqua Lauretana e Sellmat che ringraziamo per il sostegno. Come sempre, le trasferte lunghe in cui si trascorrono moltissime ore in pista e si vive tutti insieme sono un’occasione fondamentale per rafforzare l’affiatamento all’interno della squadra e comprendere appieno che il lavoro e l’impegno di tutti diventa un elemento chiave di stimolo per migliorarsi individualmente. Inoltre, le trasferte lunghe per noi di Bi Roller sono anche occasione per stringere amicizie con altri team, italiani e stranieri: per scambiarsi i body, seguirsi reciprocamente sui social e fare foto con grandi campioni. W il pattinaggio e w l’amicizia!

Appena il tempo di tornare a casa e concedersi un paio di giorni di riposo e poi si ricomincia ad allenarsi perché domenica prossima 30 aprile sono previsti i Campionati Regionali Pista alla Colletta di Torino e poi successivamente, di settimana in settimana, tra maggio, giugno e luglio sarà la volta dei Campionati Italiani Strada e Pista per tutte le categorie e dei trofei lombardi.

Go Bi Roller, go!